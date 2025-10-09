Prima pagină » Actualitate » Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli

09 oct. 2025, 13:04, Actualitate
Federația sindicală „Solidaritatea”, din cadrul ANAF, a transmis către premierul Ilie Bolojan și către Guvernul României o scrisoare deschisă. Ei acuză deteriorarea gravă a climatului de muncă din cadrul instituției, dar și ce riscuri iminente apar asupra stabilității bugetare a României, din cauza faptului că șefii instituției fac abuzuri.

Sindicaliștii susțin că li ce cere inspectorilor ANAF să încalce legile pentru a da amenzi exemplare și a colecta bani, iar vizat este sectorul HoReCa.

Federația „Solidaritatea” din cadrul ANAF a transmis premierului și Guvernului că înțelege nevoia de a încasa veniturile bugetare, însă nu trebuie făcută cu nerespectarea normelor legale și cu încălcarea drepturilor conferite de lege contribuabililor.

Federația solicită premierului să intervină de urgență pentru a reinstaura în cadrul ANAF un climat de muncă normal, bazat pe respect, predictibilitate și legalitate. Șefii cer inspectorilor de la Fisc să colecteze bani de la firmele verificate, ceea ce este ilegal, însă angajații sunt amenințați cu concedierea.

„Inspecția fiscală are temă de control pe HoReCa și li se cere inspectorilor să ia înregistrările de la camerele video, ceea ce este un abuz. Se cere și verificarea contractelor de muncă, ceea ce iar este un abuz, pentru că se ocupă ITM de acest lucru. Nu e treaba inspecției fiscale. Avem un management absolut neprofesionist. În loc să ne ocupăm de marea evaziune fiscală, se reintroduce un indicator de performanță care ridică ratingul personal și este un abuz. Șefii incită la abuz, printr-un astfel de indicator”, a explicat liderul de sindicat, citat de Jurnalul.ro.

Amenzi aplicate chiar dacă nu sunt nereguli

Acest indicator de performanță care a mai fost în trecut în cadrul ANAF are ca scop „stoarcerea” de bani de la firmele controlate, chiar și atunci când nu sunt nereguli.

„Noi am luptat ani la rând să scoatem acest indicator abuziv și acum vor să-l reintroducă. Se cer pedepse exemplare. La toate acestea se adaugă cerința către inspectorii fiscali de colectare a banilor, abuziv, pentru că Serviciul de colectare se ocupă de asta. Nu te poate obliga un președinte ANAF să încalci Codul de procedură fiscală și să vii cu ordinul de plată în buzunar. Se pune o presiune cum nu am văzut în 25 de ani, de când lucrez aici. Suntem amenințați permanent că se vor face concedieri”, a mai declarat liderul de sindicat.

