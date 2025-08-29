Sindicaliștii din Educație, deciși să lupte până la capăt împotriva reformei lui Bolojan: „Deschiderea anului școlar, în fața Palatului Victoria”

Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu boicotarea deschiderii anului școlar, după întâlnirea cu Ilie Bolojan. „Noi sperăm că vor fi proteste în toate școlile”, a spus vineri liderul FSLI, după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Sindicaliștii din Educație i-au cerut lui Ilie Bolojan, în cadrul unei discuții, să se revină la situația dinainte de anunțarea acestor măsuri.

Liderul FSLI, Simion Hăncescu, a spus că, sistemul educațional va fi bulversat anul școlar viitor, pentru că vor fi proteste continue.

Acesta a vorbit și despre deschiderea anului școlar.

„I-am spus foarte limpede, deschiderea anului școlar se va face în premieră în România în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni, în fața prefecturilor, va fi o deschidere a anului școlar altfel decât s-a făcut până acum”

El acuză că „Guvernul neglijează complet educația pentru o miză financiară foarte mică”.

Liderul sindical se așteaptă ca la proteste să participe aproape 30.000 de oameni

Întrebat ce se va întâmpla în prima zi de școală, sindicalistul a spus:

„Noi sperăm că vor fi proteste în toate școlile pentru că, așa cum vă spuneam, sistemul educațional este în momentul de față cel mai lovit dintre toate sectorele de activitate”.

El a precizat că o decizie privitoare la o eventuală grevă va fi luată după reîntoarcerea profesorilor din vacanță.