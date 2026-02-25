Echipa de fotbal Dinamo a anunțat, marți, transferul internaționalului George Pușcaș, care a evoluat ultima oară în Turcia, la Bodrum FK. El a semnat un contract valabil până până la 30.06.2027 și va evolua cu numărul 47.

Pușcaș a impresionat cu un mesaj războinic la primul lui interviu în calitate de jucător al lui Dinamo.

„Sunt câine adevărat”. Primele cuvinte pentru George Pușcaș în tricoul lui Dinamo

„Sunt emoționat, Dinamo e o echipă care mi-a dat un sentiment foarte plăcut. Sunt foarte bucuros, nu mă așteptam. E ceva în plus față de ce am simțit la orice altă echipă, pentru că vin să joc în țara mea și chiar îmi place. Sunt foarte fericit că am ajuns să reprezint aceste culori imense.

În inima mea sunt deja imense pentru că am simțit căldura suporterilor dinamoviști. Vă asigur că voi da tot ce am mai bun ca să îndeplinesc așteptările tuturor și să ducem Dinamo la un nivel mai sus.

Mulțumesc fanilor dinamoviști pentru mesajele de susținere, mi-am dat seama că aici este o familie foarte mare, imensă chiar. Vreau să le spun că atunci când voi fi pregătit să joc voi da cu siguranță tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București. Am foamea să revin și să mulțumesc echipei care îmi dă șansa să mă ridic și să îmi arăt calitățile pe teren”, a declarat fotbalistul într-un interviu publicat pe contul oficial de YouTube al clubului.

„Am avut o conversație cu antrenorul”

„Vreau să ajut Dinamo, să dau o mână de ajutor. Iar eu dacă voi fi bine aici și voi crește aici atunci cu siguranță vine și echipa națională. Dar eu în primul rând vreau să ajut clubul acesta care îmi dă oportunitatea să joc în campionatul României.

Să mă reprezint pe mine ca român, pe fani, pe toată lumea care are încredere în mine. Am avut o conversație cu antrenorul și mi-a lăsat o impresie foarte bună.

I-am spus care e planul meu, că vin cu inima deschisă la Dinamo și sunt disponibil din toate punctele de vedere pentru orice va cere de la mine”, a adăugat acesta în interviu acordat pentru fani roș-albi.