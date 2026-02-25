Prima pagină » Știri externe » Inundații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți

Inundații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți

25 feb. 2026, 16:03, Știri externe
Inundații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
Galerie Foto 5

Ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe regiuni din sud-estul Braziliei. Aproximativ 30 de persoane au murit și alte 39 sunt date dispărute, relatează The Guardian. Un râu din statul Minas Gerais a ieșit din matcă, iar străzile au fost înghițite de ape noroioase. Imaginile de pe rețelele de socializare arată alunecări de teren, mașini care plutesc pe drumuri și case care se prăbușesc din cauza apelor.

Pompierii au declarat că 30 de persoane au murit în orașele Juiz de Fora și Ubá. Salvatorii și câinii special antrenați au lucrat toată noaptea pentru a găsi cele 39 de persoane care încă erau dispărute în moloz, noroi și ape.

Douăsprezece case dintr-un cartier situat pe un deal din Juiz de Fora au fost distruse de o „alunecare de teren masivă”, a declarat pentru AFP maiorul Demetrius Goulart, de la pompierii.
Voluntari cu lopeți au venit să ajute pompierii și echipele de salvare.

Primarul din Juiz de Fora, Margarida Salomão, a declarat stare de urgență. Acesta a declarat că municipalitatea sa, cu puțin peste 500.000 de locuitori, a avut cea mai ploioasă lună februarie înregistrată vreodată.

La rândul său, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a scris pe X: „Obiectivul nostru este de a garanta asistența umanitară, restabilirea serviciilor de bază, ajutorul acordat persoanelor strămutate și sprijin pentru reconstrucție.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Accident cumplit în Nepal. Autobuz prăbușit într-o râpă de la 200 metri înălțime, 19 morți

Inundații fără precedent în Franța. Aproximativ 80 de departamente sunt în alertă maximă

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului
18:45
Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului
MESAJ Aliatul lui Putin, China, dezminte acuzațiile Moscovei privind transferurile controversate de armament din Franța și Marea Britanie către Kiev
18:39
Aliatul lui Putin, China, dezminte acuzațiile Moscovei privind transferurile controversate de armament din Franța și Marea Britanie către Kiev
FLASH NEWS Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului
18:06
Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului
DESTINAȚII Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026
17:42
Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026
CONTROVERSĂ Kim Jong Un lasă armele nucleare ale Coreei de Nord pe mâinile fiicei sale de 13 ani. Ce funcție a ajuns să ocupe adolescenta. „Primește deja informări de la generali“
17:30
Kim Jong Un lasă armele nucleare ale Coreei de Nord pe mâinile fiicei sale de 13 ani. Ce funcție a ajuns să ocupe adolescenta. „Primește deja informări de la generali“
MILITAR Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice. Într-o mișcare politică, ungurii acuză Kievul pentru întreruperile de curent
17:12
Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice. Într-o mișcare politică, ungurii acuză Kievul pentru întreruperile de curent
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Galen din Pergamon: medicul gladiatorilor care a pus bazele neurologiei moderne

Cele mai noi

Trimite acest link pe