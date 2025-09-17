Prima pagină » Actualitate » STUDENȚII anunţă PROTESTE masive împotriva Legii Bolojan / 44.000 de tineri, rămași fără sprijin financiar

Mara Răducanu
17 sept. 2025, 16:54, Actualitate
Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor.

ANOSR arată că reducerile de la transport și tăierea burselor pun presiune directă pe traiul studenților, mulți dintre ei depinzând de aceste beneficii pentru a-și continua studiile. Organizația avertizează asupra faptului că, în acest context provocator, austeritatea în educație poate duce la un val și mai mare de abandon universitar, fenomen care oricum depășește 40%.

ANOSR reunește organizaţii studenţeşti din 20 de centre universitare din țară

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România reprezentâ 31 de universităţi și un total de 136 de organizaţii membre.

Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar a fost primul semnal de nepăsare a statului faţă de parcursul universitar”, amintesc reprezentanţii ANOSR, într-un comunicat transmis miercuri.

Organizația precizează și faptul că, după limitarea dreptului de a călători cu reducere, Guvernul Bolojan a diminuat și fondul de burse.

„Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimul deceniu. Totuși, statul a redus fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând circa 44.000 de studenţi fără sprijin financiar de la începutul lunii iulie 2025”, susţine federația.

„Lucrurile nu s-au schimbat cu nimic”

Reamintim că pe 26 iunie au avut loc proteste ale studenților la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Baia Mare, Alba Iulia și Galați. Pe 8 septembrie, ANOSR a ieșit din nou în stradă, alături de sindicatele din învățământ și de elevi.

În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate şi presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Din acest motiv, ANOSR anunţă proteste masive ale studenţilor în toată ţara, odată cu începerea anului universitar”, transmite organizația.

