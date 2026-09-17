Un sirian a devenit viral pe internet după ce și-a scos la iveală biblioteca sa pe care a ținut-o ascunsă timp de 15 ani de regimul lui Bashar al-Assad.

În octombrie 2011, la începutul războiului civil sirian, Abu Bilal, un bărbat în vârstă din orașul Homs, a luat o decizie drastică înainte de a-și părăsi locuința. Pentru a-și proteja biblioteca prețioasă a fiului său, scriitorul și activistul Bilal Alwan, sirianul a construit un zid în interiorul casei sale și a ascuns complet rafturile de cărți.

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Gestul extrem a fost dictat de cenzura extrem de dură impusă de regimul Bashar al-Assad. Posesia de literatură interzisă, cărți academice sau documente religioase considerate „subversive” putea duce la arestarea pe loc, la tortură sau chiar la moarte în închisoare. Pentru a evita perchezițiile și distrugerea întregii colecții, tatăl scriitorului a decis să zidească biblioteca în totalitate.

După ce a securizat colecția, familia a fost nevoită să fugă din Siria, iar fiul, Bilal Alwan, s-a stabilit în Kuweit ca refugiat. Timp de un deceniu și jumătate, soarta locuinței și a cărților a rămas un mister complet.

După o absență de mai bine de 15 ani, bărbatul s-a întors în sfârșit în casa sa unde, înarmat cu un ciocan, a dărâmat peretele fals din beton și ipsos. S-a dovedit că improvizația a funcționat perfect, iar sutele de volume, manuscrise, cărți religioase și cărți academice au rămas intacte, fără urme de igrasie sau degradare majoră.