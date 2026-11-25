Iată care sunt singurele 12 alimente care nu expiră niciodată. Acestea se găsesc în Kaufland, Carrefour, LIDL și în orice alt supermarket din România.

Aceste almente le poți cumpăra la oferte, le pui în cămară și uiți că există și ani de zile. Dacă pe unele le ai deja în bucătărie, altele te vor surprinde, și vei putea chiar să-ți construiești o rezervă alimentară inteligentă, fără să cheltuiești o avere.

Așadar, primul aliment din această listă sunt pastele uscate: spaghete, macaroane, fusilli etc. Dacă acestea sunt păstrate corect, nu expiră cu adevărat niciodată. Deși pe ambalaj scrie o anumită dată de expirare, aceea este doar o dată orientativă și nu o expirare reală. Singurul lucru ce poaet strica pastele este o depozitare greșită. Ele se transferă deci în recipiente ermetice de sticlă sau plastic alimentar. Dacă procedezi astfel, pastele vor dura și ani după data de ambalaj.

Al doilea aliment la care facem referire este orezul alb. Dacă este păstrat în recipiente sigilate, la răcoare și întuneric, orezul alb poate dura chiar și 30 de ani. Motivul stă în procesare: orezul alb și-a pierdut stratul exterior, tărâța. Orezul integral nu are această proprietate.

Numărul 3: sarea. Se știe că, de mii de ani, omenirea conserva alimente cu ea. Sarea nu expiră, deoarece nu este un aliment în sens clasic, ci este un mineral: clorură de sodiu. Ea nu conține apă, proteine, grăsimi, iar bacteriile nu se pot dezolta pe ea.

4. Zahărul (conservant natural). Se păstrează în recipiente închise.

5. Mierea pură: versiunea premium a zahărului.

6. Oțetul: toate tipurile de oțet.

7. Leguminoasele uscate: fasole, linte, năut, mazăre uscate. Ele durează zeci de ani, dar a nu se lăsa în punga orginială, ci în recipiente de sticlă.

8. Bicarbonatul de sodiu: a nu se păstra lângă usturoi sau detergent, deoarece absoarbe mirosurile.

9. Cafeaua solubilă

10. Tonul la conservă

11. Ciocolata neagră

12. Apa îmbuteliată: se păstrează la răcoare, în sticle de sticlă sau în recipiente de inox