Cel mai mare combinat siderurgic din România ar putea ajunge pe mâinile chinezilor. O delegație de 12 manageri și experți ai grupului chinez Risun, gigant cu afaceri de 13 miliarde de euro, a inspectat, timp de două zile, combinatul Liberty Galați. O parte dintre specialiști vor continua evaluarea capacităților industriale. Vizita are loc după lansarea procedurii de vânzare a combinatului, cu un preț de pornire de aproape 200 de milioane de euro.

Reprezentanții grupului chinez Risun s-au întâlnit cu șefii Liberty Galați și au verificat echipamentele de pe ambele fluxuri de producție. Este prima delegație care vizitează combinatul după aprobarea noului plan de restructurare, ce permite vânzarea directă a activelor, în urma eșecului a două licitații.

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Combinatul Liberty Galanți, vizitat de o delegație a grupului chinez Risun

De altfel, nu este prima oara când combinatul Liberty Galați este vizitat de reprezentanții gigantului chinez. Prima vizită a fost pe 22 septembrie 2026. Atunci, 4 membri ai companiei chineze au fost informați despre situația economică a combinatului și au analizat capacitățile tehnologice și comerciale ale platformei.

Noua delegație venită în țară este de 3 ori mai mare și include specialiști în siderurgie și logistică. Aceștia au inspectat instalațiile de producere și prelucrare a oțelului, inclusiv laminoarele. O parte dintre experți vor continua evaluările tehnice și în zilele următoare.

Combinatul a anunțat că întâlnirile cu potențialii cumpărători vor continua până pe 10 decembrie, data-limită pentru depunerea ofertelor. Deși grupul Risun analizează în detaliu combinatul, compania chineză nu a anunțat până acum o ofertă de achiziție, arată stiripesurse.ro.

Cine sunt cei de la Risun Group?

Risun Group este o companie înființată în anul 1995, la Beijing. Este unul dintre marii producători mondiali de cocs metalurgic. Grupul activează în mai multe industrii și are operațiuni în Asia și Australia. În 2025, a raportat afaceri de peste 13 miliarde de euro și aproximativ 14.600 de angajați. Risun Group nu produce oțel, ci furnizează materii prime esențiale pentru industria siderurgică, precum cocsul metalurgic. O eventuală achiziție a combinatului Liberty Galați i-ar putea permite să intre în producția de oțel și să obțină o platformă industrială în UE.

Alte companii interesate de achiziția activelor combinatului sunt așteptate la Galați în perioada următoare.

Combinatul Liberty Galați, scos la vânzare cu 200 de milioane de euro, față de evaluarea inițială de 904 milioane

Creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products au aprobat vânzarea combinatului și a secției Tubular prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, față de evaluarea inițială de 904 milioane. Decizia a fost luată în aceeași zi în care premierul Luca Niculescu a convocat o reuniune de urgență pentru salvarea unității și plata salariilor angajaților timp de 6 luni. Mai multe detalii AICI.