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Singurul terorist deținut în România, Omar Hayssam, va fi eliberat vineri. Decizia Tribunalului Ilfov este definitivă

Catalin Lupasteanu
Singurul terorist deținut în România, Omar Hayssam, va fi eliberat vineri. Decizia Tribunalului Ilfov este definitivă
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Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, încarcerat ca urmare a unei condamnări pentru peste 24 de ani, în Penitenciarul Jilava, va părăsi vineri unitatea carcerală după decizia Tribunalului Ilfov, care a stabilit liberarea condiționată a acestuia. Anterior, Judecătoria Sectorului 4 din Capitală a stabilit menținerea acestuia în detenție, dar decizia a fost contestată de către Omar Hayssam.

Instanța de judecată a transmis decizia în urmă cu scurt timp.

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„Solutia pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală și art. 587 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Omar Hayssam (date) împotriva sentinţei penale nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti – Secţia penală, în dosarul nr. 17737/4/2026.

Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Atrage atenţia condamnatului asupra dispoziţiilor art. 61 C. pen. din 1969, privind efectele liberării condiţionate, pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat. Măsura dispusă se comunică administraţiei locului de deţinere. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.09.2026.
Document: Hotarâre 845/2026 11.09.2026”, transmite instanța.

Teroristul nr.1 , grav bolnav: a fost surprins în scaunul cu rotile și păzit de mascați, cu mitraliere

În vara lui 2025, Gândul îl surprindea pe Omar Hayssam în scaun cu rotile. Păzit de mascați, cu mitraliere, acesta a fost transportat la o clinică. La vremea respectivă se afla, deja, de 12 ani în închisoare, pentru condamnările din dosarul jurnaliștilor răpiți în Irak și pentru infracțiuni economice.

Sirianul a invocat probleme medicale. În ultimii ani se deplasează în scaun cu rotile și are nevoie de un însoțitor permanent. El încerca prin mai multe căi juridice să iasă din spatele gratiilor. La momentul acela, Omar Hayssam primise din nou aprobarea pentru a fi transportat de la Penitenciarul Jilava la clinica privată Neuroaxis din București, o unitate de neurologie unde a mai fost tratat. Potrivit surselor Gândul, Hayssam primește tratament pentru boala Parkinson.

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