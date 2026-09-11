O statuie în mărime naturală a activistului conservator american Charlie Kirk a fost dezvelită joi în Times Square, New York, la un an de la asasinarea sa. Sute de oameni au participat la ceremonie și au scandat mesaje în memoria fondatorului Turning Point USA.

Cum arată statuia lui Charlie Kirk din Times Square

Statuia a fost realizată de artistul Sergio Furnari și are o structură metalică acoperită cu rășină. Lucrarea îl prezintă pe Charlie Kirk în picioare, cu un microfon în mână și purtând un tricou pe care este scris „Libertate”.

Imaginea reproduce poziția în care se afla activistul înainte de a fi împușcat, pe 10 septembrie 2025, în timpul unei întâlniri organizate la o universitate din Utah.

Sergio Furnari a transmis, într-un mesaj publicat pe Instagram, că lucrarea reprezintă un omagiu adus lui Kirk și a condamnat violența politică.

„Dacă violența politică este trivializată și acceptată, intrăm într-o eră foarte, foarte întunecată”, a scris artistul.

Un an de la moartea lui Charlie Kirk. Sute de susținători s-au strâns la dezvelirea statuii

La ceremonia de dezvelire au participat sute de persoane. Mulțimea a scandat „SUA” și „Te iubim, Charlie Kirk”.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, la doar 31 de ani, în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din Utah. Fondator al uneia dintre cele mai puternice organizații conservatoare din SUA și un susținător apropiat al lui Donald Trump, Kirk devenise una dintre cele mai cunoscute voci conservatoare. Pentru uciderea sa a fost arestat Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani.

Președintele american Donald Trump a adus, de asemenea, un omagiu memoriei lui Kirk. Trump a declarat că acesta a fost ucis „pentru că a exprimat idei în care credea profund”, susținând că aceste idei erau împărtășite de o mare parte a americanilor.