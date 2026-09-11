Grindeanu îi încurajează pe cei din zborul spre Mykonos, pe şefa CCR şi pe Ilie Bolojan să meargă la Comisia de anchetă din Parlament

O comisie de anchetă constituită în cadrul Parlamentului României urmează să clarifice împrejurările în care s-a desfăşurat o întâlnire clandestină dintre preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu şi premierul Ilie Bolojan, la Senat, înaintea unui vor decisiv pe Legea ANI, dar şi zborul privat spre Mykonos al mai multor politicieni, oameni de afaceri şi magistraţi CCR.

Atât în calitate de lider al PSD, dar şi de şef al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, recomandă tuturor celor implicaţi în cele două incidente să meargă la audierile din cadrul acestei comisii.

Până acum, nici şefa CCR, nici Ilie Bolojan, dar nici şeful Senatului, în biroul căruia s-a derulat întâlnirea, nu au fost prezenţi. Cu excepţia premierului, care nu a transmis niciun răspuns, ceilalţi doi au motivat lipsa şi au stabilit un alt termen ca să se prezinte.

În ceea ce priveşte zborul spre Mykonos, Grindeanu spune că îi încurajează pe cei care au zburat spre Mykonos să meargă la comisia de anchetă.

„Mi-a explicat Florin Manole. Cred că v-a explicat și vouă. O să dea explicațiile, o să le mai dea, dacă e nevoie, dar din ce am înțeles, n-au vorbit despre decizii ale CCR-ului care să se întâmple într-o zi. Era bine să nu fie, totuși. Îi încurajez și pe Florin Manole, și pe ceilalți, pe toți să meargă la comisia de anchetă, în Parlament. E obligatoriu să meargă, începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga, să meargă la comisia de anchetă. Toți”, a transmis Grindeanu de la Şcoala de Vară, de la Neptun.

Judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, explică prezența sa în zborul privat spre Mykonos, în care s-a aflat alături de politicieni, magistrați și oameni de afaceri. Cristian Deliorga susține că deplasarea a avut caracter „strict privat”, că nu a avut nicio legătură cu atribuțiile sale de serviciu și că avionul a fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României.

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, susține că a participat la o delegație economică organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, care a suportat toate costurile deplasării.