Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, s-a prezentat, vineri, 11 septembrie, la Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel București, unde anchetatorii din dosarul privind contrabanda presupus comisă la achiziția unui elicopter ar urma să îl informeze pe oficial de punerea în mișcare a acțiunii penale pe numele său, transmit pentru Gândul surse judiciare.

Acestea arată că etapa administrării probelor în dosar ar fi încheiată astfel că se trece la etapa următoare, care „creează cadrul legal pentru emiterea unei soluții în dosar de către procuror”.

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Concret, anchetatorii militari pot lua mai multe decizii în acest caz, între care se pot număra trimiterea în judecată acelor cercetați, clasarea unor fapte sau clasarea integrală. Sursele noastre nu au putut dezvălui ce intenții au procurorii militari cu privire la Arafat, respectiv dacă va fi deferit justiției sau faptele sale vor fi clasate.

Acuzația oficială

Procurorii militari îl acuză pe Raed Arafat de complicitate la contrabandă în legătură cu procedurile de cumpărare a elicopterului.

În luna iunie 2026, Arafat a deschis o acțiune în instanță prin care solicită procurorilor militari returnarea telefonului său personal, care a fost ridicat în timpul anchetei.

După aceasta, el a contestat și măsura sechestrului asigurător luată de anchetatorii militari în același dosar.

Arafat a respins acuzațiile și a declarat public că nu a fost informat în mod corect asupra procedurilor, acuzând faptul că i-a fost atribuită calitatea de suspect înainte de punerea oficială sub acuzare.

Tunete și fulgere

La data de 8 iulie, procurorii Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au decis punerea sub sechestru asigurător a tuturor bunurilor mobile și imobile ale șefului DSU. Este vorba despre dosarul în care acesta este acuzat pentru complicitate la contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter. Pe 9 iulie, după ce i s-a pus sechestru pe avere, Raed Arafat invoca jocuri de culise și centre de interese preocupate să îl discrediteze.

În comunicatul atașat, se susține că măsurile asigurătorii din dosarul „contrabanda cu elicopter” au fost dispuse fără o justificare legală. Șeful DSU le consideră abuzive.

Aceasta afirmă că nu a avut nicio implicare în presupusul prejudiciu și acuză autoritățile de contradicții și folosirea instituțiilor statului în scopuri de discreditare.

De asemenea, anunță că va contesta măsurile în instanță și va cere tragerea la răspundere a celor implicați.

Sechestre ridicate de CAB

Curtea de Apel București a stabilit, în 14 august, ridicarea mai multor sechestre de pe mai multe bunuri ale suspecților cercetați în acest dosar între care și de pe unele dintre bunurile șefului DSU.

„Admite in parte contestatiile formulate. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii în cauză asupra bunurilor. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani pe care terțe persoane le datorează contestatorilor. Definitivă”, se arată în minuta deciziei din dosarul în care Raed Arafat a contestat la CAB ordonanța anchetatorilor militari de punere sub sechestru.

Surse judiciare afirmă pentru Gândul că, în ciuda deciziei CAB, sechestrul de pe bunul imobil al lui Arafat nu ar fi fost ridicat prin decizia Curții, astfel că acesta este în continuare blocat în cadrul anchetei privind presupusa contrabandă.