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Cine era generalul Dorin Ioniță, găsit împușcat în Prahova. A condus Forțele Întrunite și Parada Militară de 1 Decembrie

Elena Popescu
Cine era generalul Dorin Ioniță, găsit împușcat în Prahova. A condus Forțele Întrunite și Parada Militară de 1 Decembrie
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Generalul-maior în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost găsit mort vineri într-un imobil din localitatea Păulești, județul Prahova. Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului, iar în apropierea trupului său a fost găsită o armă.

Principala ipoteză luată în calcul în acest moment este sinuciderea, însă această ipoteză nu a fost însă confirmată oficial de către anchetatori.

„Urmează să fie dispusă efectuarea necropsiei medico-legale, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei și mecanismului producerii decesului. Cercetările sunt în desfășurare, iar toate informațiile prezentate la acest moment au caracter preliminar. Pe măsura clarificării situației de fapt și în funcție de evoluția cercetărilor, vor putea fi furnizate informații suplimentare, cu respectarea cadrului legal”, a transmis IPJ Prahova.

Cine a fost generalul Dorin Ioniță

General-locotenentul Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră al Armatei Române. Acesta a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2023.

De-a lungul carierei militare, Dorin Ioniță a participat și la misiuni internaționale. A fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii Organizației Națiunilor Unite MONUSCO, precum și la alte operațiuni în Africa. El a coordonat, de asemenea, parada militară organizată de Ziua Națională a României, în decembrie 2019.

De asemenea, în 2019, în calitate de general-maior și comandant al Forțelor Întrunite, Dorin Ioniță a participat la coordonarea românească a exercițiului NATO Saber Guardian, la care luau parte peste 8.000 de militari din 14 țări.

În cariera sa a ocupat și alte funcții de conducere în Armata Română, printre care cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină.

Pentru activitatea sa militară, Dorin Ioniță a fost decorat de Administrația Prezidențială și a fost avansat inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”. La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, cu trei stele, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis.

Întru-un interviu acordat publicației presamil.ro în 2019, generalul spunea cum se simt militarii aflați în teatrele de operațiuni.

”Încercăm să facem față provocărilor, încercăm să respectăm mandatul și regulile de angajare pe care noi le ordonăm forțelor noastre. În același timp, suntem cât se poate de flexibili pentru a face față provocărilor din teatrele de operații, solicitărilor partenerilor noștri, îndeosebi ale celor strategici, și a face, încă o dată, dovada că militarii noștri sunt capabili să execute și să se adapteze noilor misiuni din teatrele de operații, evoluțiilor complexe ale mediului de securitate”, spunea Dorin Ioniță.

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