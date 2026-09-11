Bursa de Valori București începe ziua pe roșu. BET pierde aproape 5% într-o singură săptămână

Bursa de Valori București continuă seria evoluțiilor negative. Indicele BET a început ședința de vineri cu o scădere de 1,47%, ceea ce duce pierderile acumulate într-o săptămână spre pragul de 5%.

Investitorii de la Bursa de Valori București traversează o nouă perioadă de volatilitate, după maximele atinse de piață în această vară. Principalul indice al pieței locale, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii de pe Piața Reglementată, a intrat vineri din nou în teritoriu negativ.

În punctul cel mai slab al şedinţei, BET a coborât la 32.128 de puncte, cu 3,3% sub închiderea de joi. Este a patra şedinţă consecutivă pe minus, după ce miercuri şi joi indicele cedase 1,7%, respectiv 1,6%, iar pe o săptămână pierderea ajunge la circa 5,5%, notează zf.ro.

La începutul lunii septembrie, BET a suferit o scădere de 3,61% într-o singură ședință și ajunsese deja cu 7,5% sub recordul istoric de 36.487 de puncte, atins pe 19 august.

Cele mai mari scăderi le înregistrau Romgaz (-5,2%), Cris-Tim (-5,1%), Bursa de Valori Bucureşti (-4,9%), Electrica (-4,6%), Digi (-4,2%) şi Transgaz (-3,3%), urmate de BRD (-2,7%), Transelectrica (-2,6%) şi Banca Transilvania (-1,5%). OMV Petrom era aproape neschimbată. Până la ora 10:22, valoarea tranzacţiilor ajungea la 15 mil. lei (3 mil. euro).

Banca Transilvania și Romgaz, printre acțiunile care au tras piața în jos

În ședința precedentă, printre cele mai tranzacționate acțiuni s-au numărat cele ale Băncii Transilvania, Romgaz și OMV Petrom. Titlurile Băncii Transilvania au închis joi cu o scădere de 1,99%, la 34,50 lei, în timp ce Romgaz a pierdut 3,35%, până la 16,16 lei. OMV Petrom a închis fără variație, la 1,198 lei.

Evoluțiile negative din ultimele ședințe arată că piața locală traversează o perioadă de corecție după avansul puternic din lunile precedente.

Bursele europene erau vineri dimineaţă pe plus: DAX câştiga 0,4%, CAC 40 0,5%, FTSE MIB 0,7%, iar Stoxx 600 0,3%. Pe Wall Street, principalii indici au închis şedinţa anterioară în scădere cu circa 0,6%, dar contractele futures indicau o revenire de 0,4%. Diferenţa arată că vânzările de la Bucureşti au mai degrabă cauze locale.