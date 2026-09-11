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Cât plătesc românii pentru apă și canalizare. Județele cu cele mai mari tarife în septembrie 2026

Cât plătesc românii pentru apă și canalizare. Județele cu cele mai mari tarife în septembrie 2026
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Tarifele la apă și canalizare au rămas aproape neschimbate în septembrie față de luna precedentă. Diferențele între județe rămân considerabile, în continuare. De exemplu, un metru cub de apă și canalizare costă puțin peste 10 lei, fără TVA, în Ploiești. În Călărași, în schimb, metrul cub trece de 23 de lei, potrivit datelor de la 1 septembrie 2026.

Datele centralizate de News.ro, pe baza tarifelor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), relevă faptul că acest clasament al operatorilor cu cele mai mici și cele mai mari tarife a rămas neschimbat față de august.

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Cât plătesc românii pentru apă și canalizare. Județele cu cele mai mari tarife în septembrie 2026

Cât plătesc românii pentru apă și canalizare. Județele cu cele mai mari tarife în septembrie 2026

Județele cu cele mai mari tarife la apă și canalizare

Însă, în ce județe din România se găsesc, la momentul actual, cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare, fără TVA? Potrivit datelor, primul pe listă se află județul Prahova, cu orașul Ploiești, unde tariful este de 10,02 lei/mc (Apa Nova Ploiești). Orașul este urmat de București, unde tariful este de 10,98 lei/mc (Apa Nova București). În Chiajna, Ilfov, tariful este de 11,05 lei/mc (Veolia România). În județul Timiș, tariful este de 11,36 lei/mc (Aquatorontal), iar în Bihor este de 12,21 lei/mc (Apă Canal Nord Vest).

Cele mai mari tarife sunt practicate în continuare de operatorii din Călărași, Vaslui, Iași, Neamț și Galați.

  • În Călărași, cel mai mare tarif este de 23,23 lei/mc (Ecoaqua);
  • În Vaslui, cel mai mare tarif este de 21,49 lei/mc (Aquavas);
  • În Iași, cel mai mare tarif este de 21,17 lei/mc (Apavital);
  • În Neamț, cel mai mare tarif este de 20,72 lei/mc (Compania Județeană Apa Serv);
  • În Galați, cel mai mare tarif este de 20,46 lei/mc (Apă Canal).

Diferența dintre cele mai mici și cele mai mari tarife este de 13,21 lei pe metrul cub, fără TVA. La un consum lunar de 10 metri cubi, diferența dintre o gospodărie din Ploiești și una din Călărași ajunge la 132,1 lei. Într-un an, suma depășește 1.580 de lei, fără TVA.

De altfel, luna septembrie 2026 nu va aduce noi scumpiri la operatorii regionali. Tarifele celor 47 de operatori regionali monitorizați de ANRSC au rămas neschimbate între 1 august și 1 septembrie. Totuși, diferențele dintre regiuni sunt considerabile.

În 8 zone, tarifele cumulate depășesc 20 de lei/mc: Călărași, Vaslui, Iași, Neamț, Galați, Mediaș, Dâmbovița și Turda. Prețurile sunt influențate de costurile de captare și tratare, consumul de energie, starea rețelelor și investițiile în infrastructură.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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