Mihai Fifor îl desființează pe Ilie Bolojan: „Vine iarna, Ilie! Trezește-te!”

Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că blochează formarea unui nou guvern și că menține România într-o situație de instabilitate într-un moment în care, susține social-democratul, țara are nevoie urgentă de rectificare bugetară și de pregătirea bugetului pentru 2027.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Mihai Fifor îl numește pe Bolojan ”kamikaze” și ”cel mai toxic premier din istoria recentă a României” și îi cere să plece. Mihai Fifor susține că Ilie Bolojan ar fi blocat din nou formarea unui guvern cu puteri depline și avertizează că prelungirea situației politice ar putea avea consecințe economice serioase.

”Pe kamikaze Bolojan l-a lovit mai nou ideologia… Și ca să nu se dezmintă cumva, ideologul Ilie a făcut ieri, din nou, ce știe mai bine: a dat o nouă smetie peste ochi românilor și a blocat formarea unui nou guvern. Fără niciun scrupul. Fără să i se clintească un mușchi pe față. Cât cinism! Câtă aroganță! Ține țara blocată de luni de zile, deși România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, de rectificare bugetară și de pregătirea bugetului pentru 2027.

Și pentru ce, Ilie? Pentru cine? Cât timp crezi că mai poate fi ținută o țară întreagă ostatică delirului unui singur om? Ilieeeee, vine iarna, Ilie!!! Românii se pregătesc să stingă lumina și pare că tu ești singurul care refuză să priceapă asta”, a scris politicianul pe rețeaua socială.

Fifor susține că milioane de familii resimt deja presiunea prețurilor și avertizează asupra facturilor la gaze și energie din lunile următoare.

”Țara e în cap. Sărăcia mușcă tot mai tare din milioane de familii. Oamenii numără fiecare leu, prețurile îi strivesc, iar peste toate astea vine iarna. Vin facturile la gaz. Vin facturile la energie. Vin lunile în care tot mai mulți români vor trebui să aleagă ce plătesc și la ce renunță.

Nu cred, Ilie, că se mai îndoiește cineva de faptul că ești kamikaze. E alegerea ta. Dar ce vină au românii? Cu românii ce ai? De unde atâta dispreț? Atâta ură? Și, ca să fie cinismul împins până la capăt, mai nou, în cel mai stalinist mod posibil, începi să livrezi românilor ideologie? Ce să facă românii cu ideologia ta? Ține de foame, Ilie? Ai taxat. Ai tăiat. Ai blocat. Ai pârjolit aproape tot ce ai atins. Ai pus nota de plată în cârca oamenilor și a mediului privat. Ai adâncit nesiguranța într-o țară în care oamenilor le este deja teamă de ziua de mâine. Și acum vii să ne vorbești despre „liberali în economie”, „conservatori social” și „valori creștine”. Ce glumă sinistră!”, a mai continuat politicianul.

Mihai Fifor: ”Românii nu trăiesc din delirul doctrinar al lui Bolojan”

Fifor critică și discursul lui Ilie Bolojan despre poziționarea doctrinară, după ce liderul liberal a vorbit despre o formulă bazată pe liberalism economic, conservatorism social și valori creștine.

”Românii nu trăiesc din delirul doctrinar al lui Bolojan. Trăiesc din salariile și pensiile lor. Plătesc mâncare, rate, medicamente și taxe. Își cresc copiii. Își țin firmele în viață. Iar acum se uită spre iarnă și se întreabă cât va veni gazul, cât va veni curentul și de unde vor mai scoate banii. Ce anume a fost liberal în politica ta economică? Taxele mai mari? Presiunea pusă pe mediul privat? Antreprenorii transformați în pușculița statului? Reflexul de a tăia și de a taxa înainte să reformezi?

Și ce este conservator în a sărăci mii de familii pe care pretinzi că le aperi? Nu poți să produci nesiguranță economică, să împovărezi sute de mii de familii din țara asta și apoi să te proclami conservator social.

Cât despre „valorile creștine” chiar ar trebui să vorbești cu mai mult măsură. Valorile creștine înseamnă solidaritate, cumpătare, grijă pentru cel vulnerabil și respect pentru oameni. Nu sunt recuzită electorală scoasă din dulap când ai nevoie de o nouă etichetă pentru PNL”, a mai scris Mihai Fifor.

”Vine iarna, Ilie! Trezește-te!!! ”

Totodată, politicianul susține că țara ar putea ajunge în numai trei săptămâni în categoria „junk”, adică sub pragul recomandat investițiilor.

”Dincolo însă de toate derapajele lui Ilie Bolojan, rămâne realitatea: România este în continuare blocată. În numai trei săptămâni avem toate șansele de a împlini visul lui Ilie: intrarea în junk. Tocmai pentru a încerca, în ultimul moment, să evităm asta, avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Avem nevoie de rectificare. Avem nevoie de buget. Avem nevoie de stabilitate. Iar tu, Bolojan, insiști să ții totul pe loc.

De ce, Ilie? Ce este asta? Încăpățânare? Delir politic? Sau există o agendă pe care românii nu o cunosc? Vine iarna, Ilie! Trezește-te!!! Românii nu se întreabă dacă ești liberal sau conservator. Se întreabă dacă vor avea bani să-și încălzească locuințele și dacă își vor permite să țină lumina aprinsă. Asta este România reală. Și ție îți arde de ideologie? Cel mai toxic premier din istoria recentă a României trebuie să plece. Și asta nu mai este un moft politic. Este o chestiune de siguranță națională. De supraviețuire.”, a încheiat postarea Mihai Fifor.