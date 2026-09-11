Măsuri de securitate la Memorialul 9/11 din New York
La New York, au fost luate măsuri suplimentare de securitate în zona Memorialului 9/11 din centrul Manhattanului, înaintea ceremoniei de comemorare a 25 de ani de la atentate.
Sursă Video: X / @thebcpreacher
Echipele au montat garduri metalice și bariere de beton în jurul One World Trade Center și al Muzeului Memorial 9/11, în cadrul dispozitivului de securitate pregătit de autoritățile din New York.
Ducele și Ducesa de Gloucester, la ceremonia de comemorare de la Palatul Buckingham
Ducele și Ducesa de Gloucester, însoțiți de ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, au participat la o ceremonie de schimbare a gărzii la Palatul Buckingham, organizată pentru a marca 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie.
Sursă Video: X / @implmaterial
Cei doi au primit Royal Salute în timpul ceremoniei comemorative.
Ambasadorul SUA a depus o coroană de flori la memorialul 9/11 din Londra
Ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, a depus o coroană de flori la 9/11 Memorial Garden din Grosvenor Square, alături de soția sa, Harriet.
„Harriet și cu mine vrem să ne aducem omagiul celor 67 de cetățeni britanici care au fost uciși în 11 septembrie, în urmă cu 25 de ani”, a transmis ambasadorul.
El a adăugat că este „greu de crezut” că au trecut 25 de ani și că este „în continuare greu de crezut ceea ce s-a întâmplat”. Stephens a descris atentatele drept „o tragedie pe care niciunul dintre noi nu o va uita vreodată”.
Familii, salvatori și elevi s-au adunat la Londra pentru a marca 25 de ani de la 11 septembrie
La memorialul 9/11 din Queen Elizabeth Olympic Park s-au reunit familii ale victimelor, membri ai echipelor de intervenție și elevi. În centrul ceremoniei se află o bucată de oțel recuperată din ruinele World Trade Center.
Comemorări și la Palatul Buckingham
O ceremonie de comemorare are loc la memorialul 9/11 din Queen Elizabeth Olympic Park, unde s-au adunat familii ale victimelor, membri ai echipelor de intervenție și elevi.
Separat, ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, a depus o coroană de flori la 9/11 Memorial Garden din Grosvenor Square, în memoria celor 67 de cetățeni britanici uciși în atentatele din urmă cu 25 de ani.
JD Vance a ajuns la New York pentru ceremoniile de comemorare
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a ajuns la New York, unde va participa la ceremoniile organizate pentru comemorarea victimelor atentatelor din 11 septembrie.
Foto: Getty Image
Sosirea sa are loc cu câteva ore înainte de primul moment de reculegere, programat la 8:46, ora locală (15:46, ora României).
Momentul marchează ora la care, pe 11 septembrie 2001, primul avion a lovit Turnul de Nord al World Trade Center.
Andy Burnham îi omagiază pe cei 67 de britanici uciși în atentatele din 11 septembrie
Premierul britanic Andy Burnham a adus un omagiu victimelor atentatelor din 11 septembrie, inclusiv celor 67 de britanici care și-au pierdut viața în atacuri.
„Ura și frica nu au avut ultimul cuvânt pe 11 septembrie”, a transmis Burnham într-un mesaj publicat pe X în această dimineață, la 25 de ani de la atentate.
El a adus un omagiu „celor aproape 3.000 de oameni care au fost uciși, inclusiv celor 67 de britanici” și a transmis că gândurile sale se îndreaptă către cei care și-au pierdut prieteni sau membri ai familiei.
„Timpul poate trece, dar știu că durerea este resimțită la fel de profund și astăzi. Cei care încearcă să ne distrugă modul de viață nu vor câștiga niciodată”, a scris Burnham.
Burnham a spus că a văzut „aceeași sfidare” la Manchester, în urma celor două atacuri teroriste care au avut loc în oraș în perioada în care era primar.
„Nu voi uita niciodată mesajele de sprijin și prietenie venite din partea oamenilor din întreaga Americă, care știau mai bine decât oricine suferința orașului nostru”, a mai transmis premierul britanic.
Statele Unite marchează vineri 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, prin ceremonii organizate la New York, Pentagon și în Pennsylvania. La New York, vicepreședintele JD Vance va participa la comemorarea de la Ground Zero, alături de foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton și de primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. Președintele Donald Trump va participa, în schimb, la ceremonia organizată la Pentagon, unde este așteptat să susțină un discurs.
25 de ani de la atentatele din 11 septembrie
Statele Unite marchează vineri, 11 septembrie 2026, 25 de ani de la atentatele care au ucis 2.977 de persoane și au schimbat profund istoria țării. Ceremonii de comemorare sunt organizate pe parcursul zilei în cele trei locuri vizate în 2001: New York, Pentagon și Shanksville, în Pennsylvania.
La New York, ceremonia principală are loc la Memorialul 9/11, la Ground Zero. Programul începe la 8:40, ora locală (15:40, ora României), iar primul moment de reculegere este programat la 8:46 (15:46, ora României), ora la care, în urmă cu 25 de ani, American Airlines Flight 11 a lovit Turnul de Nord al World Trade Center.
La ceremonie sunt așteptați foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, precum și primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. Administrația Trump va fi reprezentată la New York de vicepreședintele JD Vance.
Trump merge la Pentagon, Vance la New York
Președintele Donald Trump nu va participa la ceremonia principală de la Ground Zero. El va fi la Pentagon, în apropiere de Washington, unde va participa la ceremonia de comemorare și este așteptat să susțină un discurs. Vicepreședintele JD Vance va reprezenta administrația la New York.
Vance a explicat, la începutul lunii, că decizia a fost luată „ca echipă”, astfel încât el să meargă la New York, iar Trump să rămână la Washington pentru comemorarea atacului asupra Pentagonului.
Întrebat de ce merge el la New York în locul președintelui, Vance a spus că este „o onoare” să participe la ceremonia în cadrul căreia sunt citite numele victimelor.
El a adăugat, referindu-se la întâlnirea cu Joe Biden: „Sunt sigur că vom avea multe, multe conversații intelectuale intense”.
Numele victimelor vor fi citite la Ground Zero
Ceremonia de la New York este centrată pe citirea numelor celor care au murit în atentatele din 11 septembrie. Familiile victimelor participă la ceremonia de pe esplanada Memorialului.
Vor exista șapte momente de reculegere. Primele șase marchează principalele momente ale atacurilor: lovirea celor două turnuri, prăbușirea acestora, atacul asupra Pentagonului și prăbușirea avionului United Airlines Flight 93 în Pennsylvania.
Al șaptelea moment de reculegere, introdus în acest an, îi va comemora pe cei care au murit în anii de după atacuri din cauza bolilor asociate cu 11 septembrie.
Ceremonia de la Memorialul 9/11 este una privată, destinată în principal familiilor victimelor, dar este transmisă în direct.
Cum s-au desfășurat atacurile din 11 septembrie 2001
Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști au deturnat patru avioane de pasageri.
La 8:46, American Airlines Flight 11 a lovit Turnul de Nord al World Trade Center. La 9:03, United Airlines Flight 175 a lovit Turnul de Sud.
La 9:37, American Airlines Flight 77 s-a prăbușit în Pentagon, în Virginia. Al patrulea avion, United Airlines Flight 93, s-a prăbușit la 10:03, într-un câmp din apropierea localității Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei.
Turnul de Sud s-a prăbușit la 9:59, iar Turnul de Nord la 10:28.
În total, 2.977 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie, în New York, la Pentagon și la Shanksville.
Comemorări și la Pentagon și în Pennsylvania
La Pentagon, ceremonia începe la 9:00, ora locală (16:00, ora României), în memoria celor uciși în atacul asupra clădirii. Donald Trump este așteptat să participe la eveniment.
În Pennsylvania, la Memorialul Național Flight 93, va avea loc o ceremonie dedicată celor 40 de pasageri și membri ai echipajului care au murit după ce avionul s-a prăbușit în apropiere de Shanksville.
Ziua se va încheia la New York cu Tribute in Light, cele două fascicule de lumină care recreează simbolic silueta Turnurilor Gemene și sunt proiectate pe cer în fiecare an, în memoria victimelor.
Programul principal al zilei, ora României
- 15:40 – începe ceremonia de la Ground Zero;
- 15:46 – primul moment de reculegere, la ora la care primul avion a lovit Turnul de Nord;
- 16:03 – momentul corespunzător lovirii Turnului de Sud;
- 16:37 – momentul corespunzător atacului asupra Pentagonului;
- 16:59 – momentul prăbușirii Turnului de Sud;
- 17:03 – momentul prăbușirii avionului Flight 93 în Pennsylvania;
- 17:28 – momentul prăbușirii Turnului de Nord;
- ulterior – al șaptelea moment de reculegere, dedicat celor care au murit din cauza bolilor asociate atacurilor;
- de la lăsarea serii – „Tribute in Light” va ilumina cerul New Yorkului.