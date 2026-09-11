Statele Unite marchează vineri 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, prin ceremonii organizate la New York, Pentagon și în Pennsylvania. La New York, vicepreședintele JD Vance va participa la comemorarea de la Ground Zero, alături de foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton și de primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. Președintele Donald Trump va participa, în schimb, la ceremonia organizată la Pentagon, unde este așteptat să susțină un discurs.

25 de ani de la atentatele din 11 septembrie

Statele Unite marchează vineri, 11 septembrie 2026, 25 de ani de la atentatele care au ucis 2.977 de persoane și au schimbat profund istoria țării. Ceremonii de comemorare sunt organizate pe parcursul zilei în cele trei locuri vizate în 2001: New York, Pentagon și Shanksville, în Pennsylvania.

La New York, ceremonia principală are loc la Memorialul 9/11, la Ground Zero. Programul începe la 8:40, ora locală (15:40, ora României), iar primul moment de reculegere este programat la 8:46 (15:46, ora României), ora la care, în urmă cu 25 de ani, American Airlines Flight 11 a lovit Turnul de Nord al World Trade Center.

La ceremonie sunt așteptați foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, precum și primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. Administrația Trump va fi reprezentată la New York de vicepreședintele JD Vance.

Trump merge la Pentagon, Vance la New York

Președintele Donald Trump nu va participa la ceremonia principală de la Ground Zero. El va fi la Pentagon, în apropiere de Washington, unde va participa la ceremonia de comemorare și este așteptat să susțină un discurs. Vicepreședintele JD Vance va reprezenta administrația la New York.

Vance a explicat, la începutul lunii, că decizia a fost luată „ca echipă”, astfel încât el să meargă la New York, iar Trump să rămână la Washington pentru comemorarea atacului asupra Pentagonului.

Întrebat de ce merge el la New York în locul președintelui, Vance a spus că este „o onoare” să participe la ceremonia în cadrul căreia sunt citite numele victimelor.

El a adăugat, referindu-se la întâlnirea cu Joe Biden: „Sunt sigur că vom avea multe, multe conversații intelectuale intense”.

Numele victimelor vor fi citite la Ground Zero

Ceremonia de la New York este centrată pe citirea numelor celor care au murit în atentatele din 11 septembrie. Familiile victimelor participă la ceremonia de pe esplanada Memorialului.

Vor exista șapte momente de reculegere. Primele șase marchează principalele momente ale atacurilor: lovirea celor două turnuri, prăbușirea acestora, atacul asupra Pentagonului și prăbușirea avionului United Airlines Flight 93 în Pennsylvania.

Al șaptelea moment de reculegere, introdus în acest an, îi va comemora pe cei care au murit în anii de după atacuri din cauza bolilor asociate cu 11 septembrie.

Ceremonia de la Memorialul 9/11 este una privată, destinată în principal familiilor victimelor, dar este transmisă în direct.

Cum s-au desfășurat atacurile din 11 septembrie 2001

Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști au deturnat patru avioane de pasageri.

La 8:46, American Airlines Flight 11 a lovit Turnul de Nord al World Trade Center. La 9:03, United Airlines Flight 175 a lovit Turnul de Sud.

La 9:37, American Airlines Flight 77 s-a prăbușit în Pentagon, în Virginia. Al patrulea avion, United Airlines Flight 93, s-a prăbușit la 10:03, într-un câmp din apropierea localității Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei.

Turnul de Sud s-a prăbușit la 9:59, iar Turnul de Nord la 10:28.

În total, 2.977 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie, în New York, la Pentagon și la Shanksville.

Comemorări și la Pentagon și în Pennsylvania

La Pentagon, ceremonia începe la 9:00, ora locală (16:00, ora României), în memoria celor uciși în atacul asupra clădirii. Donald Trump este așteptat să participe la eveniment.

În Pennsylvania, la Memorialul Național Flight 93, va avea loc o ceremonie dedicată celor 40 de pasageri și membri ai echipajului care au murit după ce avionul s-a prăbușit în apropiere de Shanksville.

Ziua se va încheia la New York cu Tribute in Light, cele două fascicule de lumină care recreează simbolic silueta Turnurilor Gemene și sunt proiectate pe cer în fiecare an, în memoria victimelor.

Programul principal al zilei, ora României