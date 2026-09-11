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Cinci români sunt acuzați că au înșelat vânzătorii de autoturisme prin sabotarea vehiculelor cu „ulei de calitate inferioară”, în Anglia. Cum operau

Cinci români sunt acuzați că au înșelat vânzătorii de autoturisme prin sabotarea vehiculelor cu „ulei de calitate inferioară”, în Anglia. Cum operau
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Cinci cetățeni români s-au prezentat în fața instanței, fiind acuzați că au înșelat vânzătorii de autoturisme prin sabotarea vehiculelor cu „ulei de calitate inferioară”, în Anglia. Datele indică faptul că cele cinci persoane, din Londra și Essex, ar fi păgubit mai mulți vânzători particulari, simulând defecțiuni ale motorului. Scopul ar fi fost de a obține o scădere a prețului mașinii.

În acest sens, ancheta arată că au fost vizate persoane care își scoteau autoturismele la vânzare în Norfolk, în regim privat. Zonele vizate au fost King’s Lynn, Attleborough, Wisbech și Downham Market. Ancheta arată că și alți vânzători din Sevenoaks și Tunbridge ar fi fost fraudați de cetățenii români. Aceștia urmau un plan bine pus la punct pentru a lua mașinile la un preț mai mic.

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Cinci români sunt acuzați că au înșelat vânzătorii de autoturisme prin sabotarea vehiculelor cu „ulei de calitate inferioară”, în Anglia. Cum operau

Cinci români sunt acuzați că au înșelat vânzătorii de autoturisme prin sabotarea vehiculelor cu „ulei de calitate inferioară”. Foto: Shutterstock.

Cum operau cei cinci cetățeni români

Tribunalul din Norwich arată că cetățenii români foloseau o schemă bine pusă la punct. Și anume, pentru a crea aparența că vehiculele ar avea defecțiuni mecanice, aceștia distrăgeau atenția vânzătorilor. În acest timp, ridicau capota mașinii pentru a „examina motorul”. În realitate, nu avea loc „examinarea”, ci încercau o acțiune de sabotaj.

În timp ce atenția vânzătorului era distrasă, unul dintre cei inculpați ar fi modificat cablurile electrice și ar fi turnat ulei peste motor sau în sistemul de răcire. Drept urmare, vehiculele nu mai porneau corespunzător, se aprindeau martorii de bord și se observau scurgeri de ulei sub mașină. Ulterior, escrocii susțineau că vehiculul prezintă defecțiuni grave și îi presau pe proprietari să îl vândă la un preț mult mai mic. Apoi, mașinile ajungeau să fie revândute la valoarea reală și, în acest mod, ar fi obținut peste 26.000 de lire sterline.

Au primit interdicție

Marius Tănase, de 19 ani, din Ley Street (Ilford), a pledat nevinovat la 4 capete de acuzare. Păun Florin, de 24 de ani, din Eddy Close (Romford), a pledat nevinovat la 3 capete de acuzare privind săvârșirea infracțiunii de fraudă prin declarații false. Artur Tănase (22 de ani) și Elvis Zorilă (37 de ani), ambii cu domiciliul declarat în Dagenham, au pledat nevinovați la 2 acuzații de fraudă prin inducere în eroare. Mihai Cătălin (31 de ani), din Ordnance Road, Enfield, a pledat nevinovat la o singură acuzație similară, arată Echo-News.co.uk.

Cele cinci persoane se vor prezenta la Tribunalul din Norwich, pe 6 octombrie. Bărbații au fost eliberați pe cauțiune. Au interdicția de a intra în Norfolk, cu excepția cazurilor în care trebuie să se prezinte în instanță.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock

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