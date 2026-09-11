Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a depus o plângere penală împotriva cancelarului Friedrich Merz, după ce acesta a asociat politica formațiunii privind migrația cu „epurarea etnică”. Un reprezentant al grupului parlamentar al AfD a calificat declarațiile drept „inacceptabile” și cu „caracter penal”.

AfD îl reclamă pe Friedrich Merz

AfD a depus plângerea penală împotriva cancelarului german, potrivit publicației Bild, citată vineri de presa germană.

Stephan Brandner, secretar parlamentar al grupului AfD din Bundestag, a declarat că afirmațiile lui Merz sunt „de natură penală” și „complet inacceptabile”.

Brandner a mai spus că grupul parlamentar al AfD este „ferm ancorat în Constituție”.

Plângerea vine după prima confruntare publică dintre Merz și AfD de la alegerile de duminică din landul estic Saxonia-Anhalt, unde formațiunea de extremă dreapta a obținut un rezultat electoral important.

Merz: „Remigrarea” este „epurare etnică”

Disputa a izbucnit în timpul unei dezbateri parlamentare tensionate de miercuri. Merz a criticat politica AfD privind migrația și a acuzat formațiunea că, prin campania sa pentru deportări în masă, ar afecta una dintre principalele componente ale economiei germane.

„Termenul «remigrare» nu este altceva decât un sinonim pentru epurare etnică bazată pe origine și culoarea pielii”, a declarat cancelarul în Bundestag. Afirmația sa a fost primită cu aplauze din partea parlamentarilor altor formațiuni.

Ce înseamnă „remigrarea”

Serviciul german de informații interne, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, descrie „remigrarea” drept un concept care urmărește crearea unor societăți definite din punct de vedere etnic și, în consecință, expulzarea tuturor persoanelor considerate „străine”.

În programul electoral pentru Saxonia-Anhalt, AfD a cerut politici de „remigrare” prin care să fie accelerate deportările solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse și ale cetățenilor străini condamnați pentru infracțiuni.