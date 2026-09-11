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Rareș Bogdan, mesaj la comemorarea a 25 de ani de la 11 septembrie

Rareș Bogdan, mesaj la comemorarea a 25 de ani de la 11 septembrie
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Europarlamentarul liberal, Rareș Bogdan, a ținut să comemoreze 25 de ani de la atentatele care au lovit Statele Unite ale Americii printr-un mesaj emoționant dar în același timp elogios la adresa cetățenilor acestei țări a căror memorie colectivă nu poate fi demolată. ”Nici tot explozibilul din lume nu va putea dărâma spiritul american, pentru că este clădit cu energia a sute de milioane de oameni ce iubesc libertatea, de îngerii lor și sute de milioane de oameni care vor veni, împreună cu îngerii lor”, a scris Bogdan pe o rețea de socializare.

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Întraga planetă marchează astăzi 25 de ani de la atentatele teroriste, din 11 septembrie 2001, care au zguduit America. Atacurile Al-Qaida au lovit World Trade Center și Pentagonul și au provocat prăbușirea unui al patrulea avion în Pennsylvania. Aproape 3000 de oameni au murit atunci.

”Un spațiu unde binele are în fișa postului să învingă mereu răul”

”America nu se va prăbuși niciodată sub asaltul urii, pentru că există ceva care nu va putea fi demolat, oricâte turnuri s-ar prăbuși lovite de intoleranță: memoria colectivă. A început cu forța din inima celor care și-au abandonat nenorocirile pentru Tărâmul Făgăduinței, alungați de sărăcie și sentimentul inutilului. Însuflețiți de speranța că acolo, departe, fiecare are o șansă să stea în picioare. Poate Dumnezeu a vrut să așterne lucrurile astfel încât să mai ofere oamenilor, dacă n-au deslușit rațiunea liberului arbitru, un spațiu de manevră. Un pilon al libertății.
La memoria colectivă au tot adăugat generații după generații, au rotunjit-o, au crescut-o, au îmbunătățit-o până când au creat un soi de bine universal. Din dorința reușitei, din punerea minților, dar mai ales a inimilor pe aceeași lungime de undă. Imaginația care creează realități. Credința care transformă un handicap în unicorn. Un spațiu unde binele are în fișa postului să învingă mereu răul”, a transmis liberalul pe Facebook.

”Fie ca terorismul să dispară din ADN-ul acestei planete”

”Memoria colectivă a americanilor a devenit o armă. Nu se poate lupta contra ei. Sunt bani aruncați. Sunt suflete sacrificate din prostie, căci ura întunecă mintea.
Nici tot explozibilul din lume nu va putea dărâma spiritul american, pentru că este clădit cu energia a sute de milioane de oameni ce iubesc libertatea, de îngerii lor și sute de milioane de oameni care vor veni, împreună cu îngerii lor.
Odihniți-vă în pace, semeni pieriți în 11 septembrie 2001!
Fie ca terorismul să dispară din ADN-ul acestei planete ispitite să-L abandoneze pe Dumnezeu!”, a conchis Rareș Bogdan.
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