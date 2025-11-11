Prima pagină » Actualitate » Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul

Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul

11 nov. 2025, 17:24, Actualitate
Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul

Un tânăr s-a spânzurat în arestul Poliției Galați. Incidentul a avut loc marți, înainte de prânz. Cel care a murit este un bărbat arestat preventiv pentru că a atacat un livrator. Incidentul s-a produs marți, 11 noiembrie, înainte de prânz. Polițiștii au descoperit cadavrul tânărului de 25 de ani. El s-a sinucis cu hanoracul, publică Mediafax.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Galați a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră. Cu aproximativ 50 minute înainte de găsirea acestuia, polițiștii au discutat cu bărbatul în legătură cu o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase”, a transmis IPJ Galați.

Personalul medical sosit la fața locului i-a acordat bărbatului asistență de specialitate, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul acestuia.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul, a precizat IPJ Galați.

Cel decedat este tânărul de 25 de ani care zilele trecute a atacat un livrator de băuturi alcoolice.

Tânărul a ajuns după gratii după ce a folosit un cuțit pentru a amenința un livrator de băuturi alcoolice. El a furat pachetul cu băuturi alcoolice și anterior a folosit o altă identitate pentru a-și pierde urma.

Livratorul, un alt tânăr din Republica Moldova, s-a dus la secția de Poliție. Hoțul a fost prins și, ulterior, Judecătoria Galaţi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de gălățeanul cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, publică Mediafax.

Recomandarea autorului: Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, s-a SINUCIS, în timp ce se afla în arestul Poliției din Argeș

Tragedie în arestul Poliției Galați! Un bărbat s-a SINUCIS cu un cablu de telefon, aflat în camera de detenție

Citește și

ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
ULTIMA ORĂ Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
17:43
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
ECONOMIE Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
17:14
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
LOTO Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 și-a ridicat banii. Câte cifre are cecul
17:03
Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 și-a ridicat banii. Câte cifre are cecul
VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
EXTERNE Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”
17:27
Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”