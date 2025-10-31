Un nou incident în care este implicat un tren de metrou nou, Metropolis, fabricat de Alstom, s-a produs recent pe Magistrala 3, în stația Anghel Saligny. Potrivit surselor Gândul, incidentul s-a produs pe linia de garare, acolo unde trenul ar fi acroșat o instalație de stingere a incendiilor. Reprezentații Alstom nu au infirmat acest incident.

Noile trenuri de metrou produse de Alstom în Brazilia, pentru Metrorex, au fost introduse în probe inclusiv pe Magistrala 3, Preciziei – Anghel Saligny.

Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că recent, la stația Anghel Saligny, care este capăt de linie, un tren Metropolis ar fi acroșat o instalație de stingere a incendiilor, aflată pe perete, pe linia de garare (în afara stației).

Există două ipoteze ale acestui incident. Fie nu s-a luat în calcul faptul că Metropolis ar putea avea un gabarit mai mare pentru acea linie, fie instalația de stingere nu ar fi fost montată corespunzător.

Gândul a solicitat un punct de vedere oficial legat de acest incident, însă, reprezentanții Metrorex nu au transmis nicio informație în acest sens, până la ora publicării acestui articol.

Testele cu Metropolis au început pe „Drumul Taberei”

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei. Teoretic, acolo unde urmează să fie folosite.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Alstom a acumulat penalități uriașe în contractul cu Metrorex

Surse Metrorex au dezvăluit recent, în exclusivitate pentru Gândul, că cei de la Alstom au acumulat penalități foarte mari în ceea ce privește contractul pentru metrourile din Brazilia. Niciunul dintre aceste trenuri nu a fost însă omologat de AFER. Mai mult, nici măcar rodajul de 10 mii de kilometri nu s-a făcut pentru metrourile din Brazilia.

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Caracteristicile noilor trenuri:

au caroserie din oţel inoxidabil;

114 metri lungime şi 3 metri lăţime;

asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;

fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;

asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;

au aer condiționat.

