Situație uluitoare la clubul FCSB: „Le dădeam să bea în cantonament și îi puneam să danseze”

Adrian Voicu, fostul ofițer de presă de la FCSB din 2009, a făcut o serie de dezvăluiri din perioada petrecută la formația roș-albastră, în cadrul emisiunii Exclusiv FCSB, de la Prosport.

În prezent Adrian Voicu este moderatorul emisiunii „Fiță cu Adiță”, el a vorbit ce s-a întâmplat în unul din cantonamentele pe care FCSB le-a disputat în Austria.

„Le dădeam să bea în cantonament și îi puneam să danseze”

Pe lângă funcția de ofițer de presă, Voicu lăsa impresia că este sufletul petrecerii. La mai bine de 15 ani de la momentul acela, el a dezvăluit că în cantonamentele FCSB se consuma alcool, poate și puțin peste limită.

„Au fost momente frumoase, dar a fost și o perioadă grea. Nu era echipa aia care trebuia să fie, terminasem cred că undeva pe locul 4. Cele mai frumoase amintiri pe care le am eu din cantonamentele cu Steaua (n.r. FCSB)… Erau nea Simi (n.r. Dan Simion), magazionerul echipei, și Costel Ciontolac, care era cizmarul. Ei erau undeva din anii 90 acolo. Personaje uriașe.

Oarecum erau rivali. Noi când eram în cantonamente le dădeam să bea și îi puneam să danseze. Se enervau. Care dansează mai frumos. După aia îi puneam pe bicicletă să vedem care ajunge primul. Cantonamentele erau foarte frumoase în Austria”, a declarat Adrian Voicu la emisiunea Exclusiv FCSB de la Prosport.

„Nu m-aș mai vedea acum la FCSB”

Adrian Voicu a fost întrebat dacă s-ar mai vedea în cadrul clubului, dar și care mai este relația sa cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

„Ca suporter am petrecut de multe ori cu Steaua (n.r. FCSB) la titlu. Nu m-aș mai vedea acum acolo (n.r. în cadrul clubului). Sub nicio formă. Am o relație foarte bună cu MM, eu îl văd ca pe un frate mai mare. Vorbesc aproape zilnic cu el. Iau de bun tot ce spune MM. Dacă îi dau o poză și-l întreb dacă-i place puloverul ăsta și-mi spune că e urât, îl dau jos. Lui MM n-ai ce să-i spui legat fotbal”, a adăugat Adrian Voicu.