Invitată la „Martorii”, podcast difuzat pe canalul de You Tube al Gândul, Oana Tașcău, fosta directoare a Penitenciarului Pelendava care s-a apucat să facă filme pentru adulți, a povestit, în amănunt, ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și unul dintre traficanții închiși în celebrul dosar „Droguri la Marea Neagră”. Înainte să iasă anticipat la pensie, la vârsta de 43 de ani, Oana Tașcău a făcut obiectul unei anchete, după ce a fost acuzată că, în calitate de șefă de tură, a întreținut relații sexuale cu Tadas Miceika, încarcerat în regim de maximă siguranță.

Încadrată în structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) din sursă externă, Oana Tașcău ajunsese, în perioada 2012 – 2013, director la Penitenciarul Pelendava. Aceasta a trebuit să părăsească funcția după ce i s-a reproșat că hoții au furat din hambarele unității aproximativ 250 de tone de orz și a ajuns, în cele din urmă, într-o funcție de șef de tură în cadrul Penitenciarului Craiova, care se numără printre cele mai periculoase închisori din țară.

Peripețiile Oanei Tașcău

Oana Tașcău a ocupat această poziție până în anul 2022, când s-a pensionat anticipat după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă.

Totuși, nu a părăsit sistemul fără scandal. Înainte să iasă la pensie, a fost acuzată de alte cadre că ar fi întreținut relații sexuale cu Tadas Miceika, un lituanian condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare după ce a fost implicat în dosarul „Droguri la Marea Neagră”.

Este vorba despre transportul a trei tone de cocaină, cu puritatea de 90 la sută, care au căzut în apă în urma unui accident, la finele lui martie 2019.

Pachetele cu droguri au ajuns la malul mării, dar și în Delta Dunării, de unde au fost ridicate de autorități.

Clienții i-au cumpărat jucării sexuale

Ieșită la pensie și plină de datorii, Oana Tașcău și-a făcut o operație de mărire a bustului, după care, sub numele de scenă „Sexy Brunette”, și-a făcut un cont pe platforma Only Fans și s-a apucat să vândă online filmulețe pornografice, cu ea în rolul principal.

Prezentă în platoul „Martorii”, Oana Tașcău a povestit, în amănunt, cum s-a apucat de filme pentru adulți și a evoluat din acest punct de vedere după ce s-a lăsat ghidată chiar de către clienți, care, în funcție de propriile lor fantezii, i-au cumpărat diverse costume și jucării sexuale.

Totodată, fosta directoare de penitenciar a povestit varianta ei în legătură cu relația neprincipială pe care a avut-o cu Miceika, despre care recunoaște că era unul dintre cei mai periculoși deținuți. Oana Tașcău a spus că lituanianul era un deținut-problemă.

Fost luptător profesionist, acesta era ținut sigur în cameră, deoarece reprezenta un pericol pentru restul condamnaților. Chiar și așa, bărbatul obișnuia să țipe și lovească cu pumnii în ușă.

Ce ar fi făcut deținutul cu șefa de tură

După primele discuții pe care le-a avut cu acesta în calitate de șefă de tură, Oana Tașcău susține că s-a implicat emoțional în relația cu deținutul, iar între ei au început să aibă loc discuții care conțineau detalii intime și chiar declarații de amor.

Acuzată de alți colegi că a făcut inclusiv sex cu Miceika, Oana Tașcău a spus că acest lucru ar fi fost imposibil, dar a menționat că o echipă de control a întocmit un raport după vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere însă, exact în acea perioadă, s-a pensionat și nu a vrut să deschidă niciodată plicul în care se aflau concluziile verificării.

