Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia

O șoferiță din Skt. Pölten, capitala statului federal Austria Inferioară, a avut câștig de cauză în instanță acum după ce anul trecut, în luna mai, a fost amendată și i s-a suspendat permisul după ce poliția a suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor.

În acel moment, ea purta un plasture cu fentanil prescris medical pentru dureri cronice, însă, în timpul controlului de rutină, polițiștii au observat că femeia avea „ochii umezi, neliniște și tremur”.

Și, deși testul de alcoolemie a fost 0,00, ofițerii au suspectat o posibilă influență a drogurilor, potrivit Heute.at.

Degeaba le-a explicat șoferița că suferă de osteoporoză și sindromul Sudeck, prezentând și un certificat de handicap, că tot a fost dusă la secție pentru analize de sânge.

Rezultatele au arătat clar că nivelul de fentanil din sânge era în limite terapeutice, fără indicii de afectare a capacității de a conduce.

Cu toate acestea, autoritățile au aplicat o amendă de 220 de euro plus aproximativ 290 de euro costuri de investigație și i s-a reținut permisul de conducere.

Ulterior, femeia a contestat amenda în instanță și, după mai bine de un an, Tribunalul Administrativ al Landului Niederösterreich a concluzionat că rezultatele analizelor nu au dovedit nicio afectare a capacițăților și a dispus încetarea procedurii.

Sindromul Sudeck – Sindromul Dureros Regional Complex (SDRC) este o afecțiune cronică ce provoacă durere intensă, de obicei la nivelul membrelor (brațe, mâini, picioare), iar fentanilul este un analgezic opioid puternic, utilizat pentru controlul durerii acute sau cronice severe, în special la pacienții oncologici.

Acesta acționează rapid asupra receptorilor opioizi, având un efect analgezic intens și de durată, fiind eliberat doar pe bază de rețetă specială pentru substanțe narcotice.

Totuși, în unele cazuri, este utilizat în mod ilicit și ca drog, adesea în asociere cu heroină sau cocaină.

