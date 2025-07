Soldatul ZELENSKY a murit la scurt timp după ce rușii l-au eliberat din captivitate: „Era atât de epuizat încât a devenit o fantomă a lui însuși”

Soldatul Zelensky a promis că se va întoarce și s-a întors, însă a murit la puțin timp după ce rușii l-au eliberat din captivitate. Aceasta este povestea ucraineanului Valery Zelensky, militar al Brigăzii 53 mecanizate, care a fost returnat Ucrainei ca parte a schimbului „1000 pentru 1000”.

Soldatul Zelensky a fost eliberat la data de 25 mai. La mai puțin de o lună, pe 16 iunie, inima lui s-a oprit. Conform mărturisirii făcute de fiica lui, corpul bărbatului de 57 de ani nu a putut rezista efectelor torturii.

În captivitate, el a trăit cu gândul la familia sa, despre care, vreme de trei ani, a crezut că este sub ocupație. A visat să mai vadă o data ochii soției sale și a reușit să o facă. Vreme de 39 de luni cât a stat în captivitate în închisorile rusești, soldatul a îndurat torture cumplite.

Fiica sa, Veleria, a povestit că tatăl ei a fost un om puternic, fizic și spiritual.

Acesta a intrat în Poliție, iar după aceea a încercat să își construiască propria afacere, care a dat însă faliment. Apoi, s-a înrolat în armată și a fost promovat ca sergent major.

Bărbatul a fost capturat de ruși în estul Ucrainei. Familia, care se ascundea de atacurile rusești într-un subsol, avea să afle că a fost luat prizonier abia la câteva zile mai târziu.

Valery Zelensky a fost eliberat pe 25 mai 2025, după ce familiei i s-a comunicat telefonic asta.

„Cu toții am plâns de fericire pentru că, în sfârșit, cel mai rău vis din viața noastră s-a terminat. Am vrut să-i spunem atât de multe, să nu-și facă griji, pentru că știm asta, era foarte îngrijorat pentru noi. Când m-a sunat tata și a auzit că vorbesc ucraineană a fost încântat. Și eu și soțul meu am avut o poziție foarte dură: am decis că nu vom vorbi rusă, limba călăilor tatălui nostru. (…) Primul lucru pe care ni l-a spus: nu am predat pe nimeni. Cuvinte de onoare pentru el. Nu a trădat pe nimeni. Nu a spus nimic. Era dispus să îndure absolut totul, dar nu dezamăgea pe nimeni”, a povestit fiica.

„A visat la un nepot toată viața. Are două nepoate de la prima fiică – adică: păpuși, rochii – și spunea: «Când mă voi juca cu un skateboard pentru băieți? Vreau să am această șansă». Și în cele din urmă a avut o astfel de oportunitate”, mai spune fiica soldatului.