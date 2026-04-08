Soluția extremă găsită de un francez pentru a scăpa de o familie de români care îi ocupa abuziv clădirea. Încercase toate metodele legale de evacuare

Presa din Franța a relatat cazul unui bărbat din Brest care și-a demolat singur casa, disperat de faptul că nu a găsit nici o soluție legală pentru a evacua o familie de români care ocupa abuziv clădirea.

Potrivit publicației maison-travaux.fr, una dintre cele mai mari frustrări ale proprietarilor de imobile din Franța este neputința legală în fața ocupanților abuzivi.

Legea din Franța permite situații paradoxale

De altfel, fenomenul „squatting-ului” reprezintă o problemă sistemică în Franța, legislația actuală permițând situații ciar paradoxale în acest sens. De exemplu, potrivit sursei citate, este suficient ca un ocupant ilegal să facă un contract de furnizare a energiei electrice, pe numele său, folosind o adresă de e-mail și un număr de telefon, pentru a obține o dovadă de reședință. Și astfel, în doar câteva minute, o proprietate privată poate fi transformată în mod oficial în domiciliul cuiva.

Pare o aberație din legea franceză, dublată de pedepse severe: conform informațiilor publicate de Le Figaro, legea le interzice proprietarilor să-i evacueze pe ocupanți prin forță proprie. Proprietarii care încearcă să își recupereze bunul, fără o hotărâre judecătorească, riscă până la trei ani de închisoare și o amendă de până la 30.000 de euro.

Dar situația poate fi și mai aberantă, dacă ținem cont de faptul că proprietarul unei case poate fi nevoit să achite ratele la bancă la o casă ocupată ilegal. Procesul de evacuare este anevoios, dar totul devine aproape imposibil odată cu data de 1 noiembrie, dată care marchează începutul unui așa-numit „armistițiu de iarnă”, o perioadă în care evacuările sunt suspendate, lăsând proprietarii blocați într-o așteptare fără sfârșit.

Francezul le oferise românilor suma de 2.000 de euro, ca să plece din casa lui

Potrivit sursei citate, era vorba de o clădire destul de mică, achiziționată în anul 2021, iar proprietatul a parcurs toate etapele legale înainte de a ceda nervos și de a pune mâna pe baros. După ce a depus o plângere la Poliție, care nu a generat nicio acțiune concretă, bărbatul a încercat să vorbească cu familia de români care s-a instalat în imobilul său.

În culmea disperării, acesta a încercat chiar să le ofere suma de 2.000 de euro pentru a părăsi locuința, da raceștia au refuzat… iar acest lucru a fost picătura care a umplut paharul.

Într-o dimineață, profitând de faptul că nu se afla nimeni în clădire, bărbatul a decis că singura soluție este distrugerea construcției. Înarmat cu barosuri și rangi, acesta a început demolarea sistematică a clădirii.

„Nu am avut altă opțiune. Treceam pe lângă ea în fiecare zi și la un moment dat am observat că nu era nimeni înăuntru. Așa că le-am scos lucrurile afară și am început pur și simplu s-o demolez”, a declarat el pentru publicația Le Télégramme.

Astfel, familia rămasă fără un adăpost deasupra capului a intrat în atenția serviciilor sociale din Brest, iar autoritățile locale urmează să îi relocheze pe foștii ocupanți în următoarele săptămâni.

