Soluția extremă găsită de un francez pentru a scăpa de o familie de români care îi ocupa abuziv clădirea. Încercase toate metodele legale de evacuare

Galerie Foto 3
FOTO - Caracter ilustrativ

Presa din Franța a relatat cazul unui bărbat din Brest care și-a demolat singur casa, disperat de faptul că nu a găsit nici o soluție legală pentru a evacua o familie de români care ocupa abuziv clădirea.

Potrivit publicației maison-travaux.fr, una dintre cele mai mari frustrări ale proprietarilor de imobile din Franța este neputința legală în fața ocupanților abuzivi.

FOTO – Caracter ilustrativ

Legea din Franța permite situații paradoxale

De altfel, fenomenul „squatting-ului” reprezintă o problemă sistemică în Franța, legislația actuală permițând situații ciar paradoxale în acest sens. De exemplu, potrivit sursei citate, este suficient ca un ocupant ilegal să facă un contract de furnizare a energiei electrice, pe numele său, folosind o adresă de e-mail și un număr de telefon, pentru a obține o dovadă de reședință. Și astfel, în doar câteva minute, o proprietate privată poate fi transformată în mod oficial în domiciliul cuiva.

Pare o aberație din legea franceză, dublată de pedepse severe: conform informațiilor publicate de Le Figaro, legea le interzice proprietarilor să-i evacueze pe ocupanți prin forță proprie. Proprietarii care încearcă să își recupereze bunul, fără o hotărâre judecătorească, riscă până la trei ani de închisoare și o amendă de până la 30.000 de euro.

Dar situația poate fi și mai aberantă, dacă ținem cont de faptul că proprietarul unei case poate fi nevoit să achite ratele la bancă la o casă ocupată ilegal. Procesul de evacuare este anevoios, dar totul devine aproape imposibil odată cu data de 1 noiembrie, dată care marchează începutul unui așa-numit „armistițiu de iarnă”, o perioadă în care evacuările sunt suspendate, lăsând proprietarii blocați într-o așteptare fără sfârșit.

Francezul le oferise românilor suma de 2.000 de euro, ca să plece din casa lui

Potrivit sursei citate, era vorba de o clădire destul de mică, achiziționată în anul 2021, iar proprietatul a parcurs toate etapele legale înainte de a ceda nervos și de a pune mâna pe baros. După ce a depus o plângere la Poliție, care nu a generat nicio acțiune concretă, bărbatul a încercat să vorbească cu familia de români care s-a instalat în imobilul său.

În culmea disperării, acesta a încercat chiar să le ofere suma de 2.000 de euro pentru a părăsi locuința, da raceștia au refuzat… iar acest lucru a fost picătura care a umplut paharul.

Într-o dimineață, profitând de faptul că nu se afla nimeni în clădire, bărbatul a decis că singura soluție este distrugerea construcției. Înarmat cu barosuri și rangi, acesta a început demolarea sistematică a clădirii.

„Nu am avut altă opțiune. Treceam pe lângă ea în fiecare zi și la un moment dat am observat că nu era nimeni înăuntru. Așa că le-am scos lucrurile afară și am început pur și simplu s-o demolez”, a declarat el pentru publicația Le Télégramme.

Astfel, familia rămasă fără un adăpost deasupra capului a intrat în atenția serviciilor sociale din Brest, iar autoritățile locale urmează să îi relocheze pe foștii ocupanți în următoarele săptămâni.

Recomandarea video

Citește și

Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
17:49
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
ACUZAȚII APADOR-CH cere urgent schimbarea legii audiovizualului, după sancțiunile primite de Realitatea Plus și Gold FM
17:42
APADOR-CH cere urgent schimbarea legii audiovizualului, după sancțiunile primite de Realitatea Plus și Gold FM
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus poate emite în continuare, a decis Curtea de Apel București
17:31
Realitatea Plus poate emite în continuare, a decis Curtea de Apel București
FLASH NEWS Adrian Câciu critică „înghețarea” prețurilor la pompă și lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan
17:27
Adrian Câciu critică „înghețarea” prețurilor la pompă și lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan
UTILE Trucuri simple pentru a afla cât de vechi sau proaspete sunt ouăle cumpărate din magazin. Testele care sunt la îndemâna oricui
17:24
Trucuri simple pentru a afla cât de vechi sau proaspete sunt ouăle cumpărate din magazin. Testele care sunt la îndemâna oricui
ACTUALITATE Florin, ultimul șuț de portofele de modă veche din București, a fost prins în flagrant. A picat pe filmarea STB
17:17
Florin, ultimul șuț de portofele de modă veche din București, a fost prins în flagrant. A picat pe filmarea STB
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
S-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, dar armistițiul SUA-Iran nu va aduce ieftiniri reale la pompă. Explicațiile experților
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Primele imagini cu sicriul lui Mircea Lucescu la Arena Națională. Programul ceremoniei
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un nou studiu ne duce mai aproape de aflarea originii inelelor lui Saturn
ULTIMA ORĂ Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier
18:15
Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier
CONTROVERSĂ JD Vance îi ia apărarea lui Orban în disputa cu președintele Ucrainei. „Este absolut scandalos”
18:10
JD Vance îi ia apărarea lui Orban în disputa cu președintele Ucrainei. „Este absolut scandalos”
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
18:10
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
INEDIT Țara care recurge la crocodili și șerpi veninoși pentru a combate migrația ilegală
17:58
Țara care recurge la crocodili și șerpi veninoși pentru a combate migrația ilegală
FLASH NEWS Israelul bombardează Libanul și după ce Hezbollah a anunțat că își suspendă atacurile. Cel puțin 100 de morți și răniți. Apelul premierului libanez
17:36
Israelul bombardează Libanul și după ce Hezbollah a anunțat că își suspendă atacurile. Cel puțin 100 de morți și răniți. Apelul premierului libanez
MISIUNE SPAȚIALĂ Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui
17:21
Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui

Cele mai noi

Trimite acest link pe