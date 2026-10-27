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Robert Turcescu avertizează că UE traversează un proces accelerat de declin: „Toată lumea vede că UE, la ora actuală, este un proiect în disoluție”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Robert Turcescu a subliniat că Uniunea Europeană traversează o perioadă de declin și toată lumea poate observa acest lucru. Jurnalistul a menționat că prosperitatea UE s-a bazat în mare parte pe gazul și petrolul ieftine din Rusia. Robert Turcescu a susținut că oprirea livrărilor a afectat economia europeană și a dus la probleme financiare în mai multe sectoare, inclusiv în turism. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Uniunea Europeană și-a impus prin legislație să elimine complet dependența de combustibilii fosili din Rusia. Prin urmare, statele membre au investit masiv în terminale de gaz natural lichefiat (GNL) și în diversificarea rutelor din SUA, Norvegia, Qatar și Azerbaidjan.

Moscova încearcă periodic să semnaleze Europei că este „pregătită” să readucă pe piață gazele și petrolul ieftine din Rusia și speculează adesea vulnerabilitățile energetice sau perioadele de iarnă când cererea este mare.

Robert Turcescu: Proiectul comunitar traversează o criză accentuată de coeziune și eficiență

Jurnalistul Robert Turcescu a evidențiat faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți majore de funcționare și de menținere a echilibrului intern. Din perspectiva sa, construcția europeană resimte profund schimbările recente de pe scena internațională și nu mai oferă aceeași stabilitate membrilor săi.

„Toată lumea vede că UE, la ora actuală, este un proiect în disoluție”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu.

Oprirea resurselor energetice ieftine a destabilizat industrii întregi din statele europene

Robert Turcescu a pus problemele economice ale Europei pe seama ruperii legăturilor energetice și financiare cu Rusia. În analiza sa, lipsa resurselor ieftine și a banilor rusești a contribuit la dificultățile cu care se confruntă mai multe industrii europene. Acesta a dat drept exemplu și industria turismului și a adăugat că „rusul care dadea bani” care nu mai există acum, a făcut ca în mai multe industrii să falimenteze.

„Am sentimentul că acest proiect al UE a fost viabil câtă vreme a existat gazul și petrolul ieftine de la ruși. Îți dau cuvântul de onoare, acesta este sentimentul meu: după ce s-a spart, la propriu, conducta Nord Stream și după ce s-a întrerupt și o altă conductă cu bani, inclusiv în industria turismului european, faptul că nu mai există rusul care dădea bani a făcut ca, la ora actuală, în aceste industrii să apară falimente răsunătoare”, a spus Robert Turcescu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Pierderea turiștilor ruși a afectat afacerile europene, dar impactul diferă de la o țară la alta

Războiul din Ucraina și restricțiile impuse Rusiei după invazia din februarie 2022 au schimbat relațiile economice dintre Moscova și statele europene. Efectele s-au resimțit nu doar pe piața energiei, ci și în turism, transporturi și în relațiile comerciale. Pentru unele afaceri, reducerea numărului de turiști ruși a însemnat mai puțini clienți și venituri mai mici, în special în destinațiile care depindeau de această piață.

Pe lângă turism, sancțiunile au restrâns și relațiile comerciale dintre UE și Rusia. Consiliul UE arată că, în urma restricțiilor introduse după februarie 2022, au fost interzise exporturi europene de bunuri și tehnologii în valoare de peste 48 de miliarde de euro, precum și importuri din Rusia în valoare de peste 91 de miliarde de euro, raportate la măsurile în vigoare și la comparația cu volumele comerciale din 2021. Aceste restricții au obligat numeroase companii să își schimbe furnizorii, piețele de desfacere și lanțurile de aprovizionare.

Uniunea Europeană a redus importurile de gaz rusesc de la 152 la 36 de miliarde de metri cubi

Înainte de anul 2022, statele membre ale Uniunii Europene se bazau în mod direct pe gazul și petrolul livrate de Federația Rusă . Cifrele oficiale arată că în cursul anului 2021 importurile europene de gaz rusesc atingeau circa 152 de miliarde de metri cubi anual, ceea ce a reprezentat aproximativ 45% din totalul achizițiilor de combustibil ale blocului comunitar .

Avarierea conductelor maritime Nord Stream din septembrie 2022 a schimbat radical harta energetică a Europei . Până la nivelul anului 2025, achizițiile de gaz rusesc prin conducte și sub formă lichefiată au coborât la aproape 36 de miliarde de metri cubi pe an, fapt care corespunde unei cote de numai 12% . Această înlocuire rapidă a surselor cu importuri de gaz natural lichefiat din Statele Unite și Norvegia a generat costuri ridicate de producție pentru industria din Germania, Franța sau Italia

Țările UE și-au redus drastic dependența de combustibili fosili rusești,  se arată în raportul Comisiei Europene privind starea uniunii energetice în 2023. Mai ales după invadarea Ucrainei, au scăzut și scad în continuare importurile de cărbune, petrol și gaze. Raportul arată că UE a răspuns în mod colectiv și eficace la agresiunea Rusiei în Ucraina și la utilizarea ca armă de către aceasta a aprovizionării cu energie. Treptat, gazele rusești au fost înlocuite în mare parte cu cele din SUA și Qatar.

Gazprom se declară pregătit să reia livrările de gaze către Europa

Gazprom, companie rusească,  este pregătit să reia livrările de gaze către Europa, dacă aceasta va fi de acord cu acest lucru, a declarat Dmitri Khandoga, șeful Gazprom Export, în marja „Forumului Economic Eurasiatic de la Verona”, organizat la Istanbul.

„Da, dacă există o astfel de dorință și de cealaltă parte, suntem pregătiți. Nu avem doar conducta Turkish Stream, avem și conducta de gaze Yamal-Europe”, a precizat Khandoga.

Mesajul transmis de Rusia arată disponibilitatea acesteia de a relua exporturile masive de gaze prin conducte, însă contextul politic și tehnic actual arată că o astfel de mișcare este extrem de improbabilă pe termen scurt.

Conducta Yamal-Europa este una dintre cele mai mari magistrale de gaze, care leagă Peninsula Yamal din Rusia de Germania, tranzitând Belarus și Polonia. Livrările prin această conductă au fost oprite complet în mai 2022, după ce Varșovia a refuzat să mai plătească în ruble, iar Rusia a impus contrasancțiuni companiei poloneze EuRoPol GAZ.

De asemenea, Turkish Stream este o conductă funcțională care trece prin Marea Neagră și alimentează în prezent Turcia și mai multe țări din Sud-Estul și Centrul Europei, precum Ungaria și Serbia. Aceasta este una din puținele rute terestre care au rămas deschise pentru gazul rusesc.

Top 5 țări UE care au cumpărat, în luna august, gaz și țiței din Rusia

Cei mai mari cinci importatori din UE au achiziționat gaze naturale rusești în valoare de 933 de milioane euro, inclusiv 659 de milioane euro gaze din conducte, 273 de milioane euro GNL și 167 de milioane euro țiței prin conducta Drujba.

Ungaria, cel mai mare cumpărător de combustibili fosili rusești din UE

În august, UE a descărcat cel mai mic volum lunar de GNL rusesc de la începutul războiului din Ucraina. Cantitatea a fost cu 46% mai mică față de luna precedentă.

  • În aceeași lună, Ungaria a fost cel mai mare cumpărător de combustibili fosili rusești din UE.

A importat gaze prin conducte în valoare de 386 de milioane de euro.

  • Slovacia a rămas pe locul doi în acest clasament.

A importat în aproape egală măsură țiței și gaze provenite din conducte.

  • Franța a fost al treilea cel mai mare importator de combustibili fosili rusești.

A achiziționat GNL în valoare de 190 de milioane de euro. Totuși, volumul importurilor franceze de GNL din Rusia a rămas neschimbat față de luna precedentă.

  • Bulgaria a devenit al patrulea cel mai mare importator de combustibili fosili rusești.

A importat exclusiv gaze prin conducta Balkan Stream.

Volumul importurilor de GNL rusesc ale Spaniei – locul 5 în clasament – a rămas, de asemenea, stabil în august față de luna precedentă. A fost o singură încărcătură descărcată în fiecare dintre porturile Bilbao și Barcelona, potrivit CREA.

China, partener de nădejde al Rusiei lui Putin

În august 2026, China a rămas cel mai mare cumpărător global de combustibili fosili rusești. Beijingul a adus 51% (8,4 miliarde euro) din veniturile din exporturile Rusiei de la primii cinci importatori.

Țițeiul a reprezentat 70% (5,8 miliarde euro) din achizițiile Chinei, urmat de gazele din conducte (777 milioane euro), GNL (682 milioane euro), cărbune (682 milioane euro) și produse petroliere (411 milioane euro).

  • Descărcările de țiței maritim rusesc efectuate de China au crescut cu 16% față de luna precedentă.
  • Au fost cu 62% mai mari decât în ​​august 2025.
  • Ponderea Rusiei în importurile de țiței maritim ale Chinei a crescut la 23%, față de 9% în august 2025.

Țițeiul de calitate ESPO (Siberia de Est – Oceanul Pacific) a continuat să reprezinte majoritatea țițeiului rusesc descărcat în porturile chineze (62%) în august. Descărcările de țiței de calitate Sokol, care se încarcă în portul rusesc De Kastri din Pacific, au crescut cu 151% față de luna precedentă.

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