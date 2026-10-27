🚨 Luptă strânsă în Israel. Alegerile s-au încheiat fără un rezultat clar. Netanyahu și blocul de opoziție, cot la cot. Balanța o vor înclina, potrivit exit-poll-urilor, partidele arabe care ar putea decide viitoare majoritate guvernamentală

Se preconizează că blocul prim-ministrului se va prăbuși de la 68 de locuri în Knesset-ul anterior la 50 de locuri, potrivit știrilor Canalului 12 din Israel. Blocul lui Eisenkot ar avea între 52 și 53 de locuri, în timp ce partidele arabe ar primi 18 locuri, un număr record în parlamentul israelian.

Oficialii vor număra imediat voturile. Rezultatele finale sunt așteptate în următoarele 48 de ore, dar ar putea dura zile sau chiar săptămâni pentru ca formarea coaliției să aibă loc.

Cele trei principale sondaje de la ieșirea de la urne sugerau că Lista Comună și Ra’am ar avea un total de 17-18 locuri, depășind recordul anterior de 15 locuri pe care îl aveau în parlamentul din 2015.

Având în vedere că sondajele de la ieșirea de la urne arată că nici prim-ministrul Benjamin Netanyahu, nici principalul său contracandidat, Gadi Eisenkot, nu au o cale clară către o majoritate guvernamentală, aritmetica coaliției postelectorale este acum larg deschisă.

Pentru formarea unui nou guvern există trei posibilități pe masă: formarea unui guvern minoritar, formarea unui guvern de unitate sau chiar organizarea unor noi alegeri.

Blocul de opoziție deține pe hârtie un număr considerabil de 70 de locuri, însă acesta este foarte divizat. Mare parte dintre aliații lui Eisenkot nu doresc formarea unui guvern care să includă și partidele arabe.