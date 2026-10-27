🚨 Luptă strânsă în Israel. Alegerile s-au încheiat fără un rezultat clar. Netanyahu și blocul de opoziție, cot la cot. Balanța o vor înclina, potrivit exit-poll-urilor, partidele arabe care ar putea decide viitoare majoritate guvernamentală

UPDATE. Partidele arabe au obținut o reprezentare record în Knesset-ul israelian
Se preconizează că blocul prim-ministrului se va prăbuși de la 68 de locuri în Knesset-ul anterior la 50 de locuri, potrivit știrilor Canalului 12 din Israel. Blocul lui Eisenkot ar avea între 52 și 53 de locuri, în timp ce partidele arabe ar primi 18 locuri, un număr record în parlamentul israelian.
Oficialii vor număra imediat voturile. Rezultatele finale sunt așteptate în următoarele 48 de ore, dar ar putea dura zile sau chiar săptămâni pentru ca formarea coaliției să aibă loc.
Cele trei principale sondaje de la ieșirea de la urne sugerau că Lista Comună și Ra’am ar avea un total de 17-18 locuri, depășind recordul anterior de 15 locuri pe care îl aveau în parlamentul din 2015.
Având în vedere că sondajele de la ieșirea de la urne arată că nici prim-ministrul Benjamin Netanyahu, nici principalul său contracandidat, Gadi Eisenkot, nu au o cale clară către o majoritate guvernamentală, aritmetica coaliției postelectorale este acum larg deschisă.
Pentru formarea unui nou guvern există trei posibilități pe masă: formarea unui guvern minoritar, formarea unui guvern de unitate sau chiar organizarea unor noi alegeri.
Blocul de opoziție deține pe hârtie un număr considerabil de 70 de locuri, însă acesta este foarte divizat. Mare parte dintre aliații lui Eisenkot nu doresc formarea unui guvern care să includă și partidele arabe.
UPDATE. Gadi Eisenkot, opozantul lui Benjamin Netanyahu, revendică victoria în alegerile din Israel
Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și principalul opozant al lui Netanyahu, promite să-l înlocuiască pe acesta în funcția de prim-ministru, în contextul în care sondajele la ieșirea de la urne oferă blocului opoziției un avantaj restrâns.
„Dacă acestea sunt rezultatele finale, atunci este o victorie pentru majoritatea sionistă responsabilă a Israelului”, a scris Gadi Eisenkot pe X.
UPDATE. Cum arată proiecția viitorului Parlament al Israelului, potrivit primelor exit-poll-uri
Partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu a câștigat cele mai multe voturi la alegerile de marți. Cu toate acestea, se preconizează că blocul anti-Netanyahu condus de Eisenkot va câștiga mai multe locuri în Knesset, cu 53 din 120 posibile, comparativ cu 50 pentru blocul condus de Netanyahu, arată primele exit-poll-uri publicate la ora 22:00. Lupta este extrem de strânsă, rezultatele neclare și primele date arată că partidele arabe, cu cele mai puține locuri în Parlamentul din Israel, ar putrea înclina balanța guvernării.
Likud va câștiga 25 de locuri în Knesset, conform sondajelor de la ieșirea din urne, în timp ce partidul de opoziție de centru, Yashar, condus de Gadi Eisenkot, va câștiga 21 de locuri.
Sondajul de la ieșirea din urne arată că blocul partidelor conduse de evrei care se opun lui Netanyahu este cel mai mare bloc și se preconizează că va câștiga un total de 53 de locuri, comparativ cu 50 de locuri pentru partidele care îl susțin pe premier.
Pentru a putea guverna în continuare, Netanyahu are misiunea de a forma un bloc politic cu o majoritate de cel puțin 61 de mandate din cele 120 ale Knessetului, dacă președintele Itzhak Herzog îi înmânează mandatul pentru formarea unui guvern.
Pentru ca Netanyahu să își asigure un nou mandat de prim-ministru, acesta depinde de o coaliție solidă cu aliații tradiționali și partidele de extremă dreapta și cele ultraortodoxe înscrise în scrutin. În cadrul acestei alianțe, nucleul dur ar urma să fie partidul Likud, aliat cu formațiuni ultraortodoxe precum Shas și United Torah Judaism, dar și cu cele de extremă dreapta precum Otzma Yehudit și Religious Zionist Party.
Principalul contracandidat al lui Netanyahu este Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, care conduce o opoziție ce capitalizează pe dorința de schimbare după trei ani de război.
În cazul în care președintele Itzhak Herzog i-ar înmâna lui Gadi Eisenkot mandatul, acesta ar trebui să încerce să formeze un guvern minoritar susținut de cele două partide arabe. Cu toate acestea, nu este clar dacă toți partenerii săi politici ar fi de acord să facă acest lucru.
Rezultatele votului la ieșirea din urne au venit după ce alegătorii s-au adunat la secțiile de votare pe tot parcursul zilei, prezența la vot atingând cel mai înalt nivel din ultimele patru decenii.
Cu toate că blocul opoziției a ieșit pe primul loc la aceste alegeri parlamentare, potrivit sistemului electoral din Israel, Eisenkot trebuie să strângă o majoritate de 61 de locuri în Knesset. Dacă nu reușește acest lucru și se ajunge la un blocaj, Netanyahu ar putea rămâne prim-ministru interimar până la organizarea unor noi alegeri anticipate.