Școala Hogwarts din „Harry Potter”, varianta GRU. Cursuri de spionaj la Moscova, sub acoperire universitară. Mai mulți absolvenți, plasați de FBI pe lista „Most Wanted”

O anchetă de proporții a fost demarată de The Insider, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi și Vsquare. Au fost obținute și analizate mii de documente de la Departamentul 4 al Centrului de Instruire Militară de la Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova.
Informațiile descriu modul în care GRU îi antrenează pe studenți în atacuri de hacking și tactici de dezinformare.
GRU este Direcția Principală de Informații a Rusiei, Agenția de Informații Militare Externe a statului major al Forțelor Armate ale Federației Ruse.
Tânărul subțire, cu părul scurt, blond închis, pare inofensiv în fotografia sa din seria „Most Wanted” de pe site-ul FBI.
Însă Vladislav Borovkov, membru al celei mai cunoscute unități de operațiuni secrete din Rusia, este acuzat de „activități cibernetice criminale”, în special de utilizarea de software rău intenționat pentru a dezactiva infrastructura critică în peste o duzină de țări occidentale.
Pentru orice informații care ar duce la aflarea locului unde se află Borovkov, FBI oferă o recompensă de 10 milioane dolari.
„Vladislav Evghenievici Borovkov, Denis Igorevici Denisenko, Iurii Fedorovich Denisov, Dmitri Iurii Goloșubov, Nikolai Aleksandrovich Korchagin și Amin Timovici Stigal sunt căutați pentru presupusa lor implicare în activități cibernetice criminale între decembrie 2020 și august 2024.
Mandate federale de arestare au fost emise pentru fiecare dintre bărbați la Tribunalul Districtual al Statelor Unite, Districtul Maryland, Baltimore, Maryland, pe 7 august 2024, după ce au fost acuzați de conspirație în vederea comiterii de intruziuni și daune informatice și conspirație pentru fraudă electronică”, se arată pe site-ul FBI.
Unitatea GRU 29155, gruparea de informații militare rusă din care face parte Borovkov, se află în spatele unora dintre cele mai îndrăznețe operațiuni cinetice desfășurate împotriva intereselor NATO în ultimii 15 ani.
Borovkov nu are o biografie prea detaliată dincolo de ceea ce Departamentul de Justiție al SUA a inclus în rechizitoriul său.
Situată la aproximativ patru kilometri de Piața Roșie, monumentala clădire principală universității Bauman se întinde pe sute de metri de-a lungul malului râului Iauza, un mic afluent al râului Moscova, se arată în analiza The Insider.
The Insider – împreună cu Le Monde, Der Spiegel, TheGuardian, Delfi și VSquare – a analizat peste 2.000 de documente interne ale Universității Bauman.
Acestea oferă informații noi și aprofundate despre una dintre numeroasele școli de spionaj din Rusia.
Cuibărită în cadrul programelor de studii transparente, de la inginerie mecanică la tehnologie aerospațială, se află o facultate secretă cu titlul deliberat lipsit de sens de Departamentul 4, cunoscut și sub numele de „Instruire Specială”. Aici, studenții sunt pregătiți să devină ofițeri, hackeri, sabotori pentru GRU.
Potrivit The Insider, școala de spionaj este împărțită în trei „specializări militare”.
Oricine urmează cursul „Apărare împotriva recunoașterii tehnice” învață — într-un total de 144 de ore pe parcursul a două semestre — setul complet de instrumente al hackerilor moderni.
Acesta include toate instrumentele digitale de spargere pentru spargerea serverelor străine, de la simple tentative de spearphishing la exploatarea vulnerabilităților IT cunoscute până la viruși troieni mai sofisticați.
Există, de asemenea, „teste de penetrare cu viruși”, adică exerciții de hacking. Modulul 6 este dedicat în întregime virușilor informatici, iar sarcina finală este programarea propriului malware personalizat.
Cel mai grav atac cibernetic din istorie a fost comis tot de o echipă GRU, ale cărei rânduri sunt formate din absolvenți notabili ai Departamentului 4.
În 2017, „NotPetya” (cunoscut și sub numele de „Sandworm”), lansat de Unitatea 74455, a afectat peste 160 de țări și a oprit operațiunile companiei daneze de transport maritim Maersk și ale gigantului farmaceutic american Merck.
Au fost afectate și computere ale spitalelor din Pennsylvania, cu un cost de aproape un miliard de dolari.
Printre alte victime ale atacului Sandworm s-au numărat:
În 2024, un total de 1.563 de rezerviști și 429 de potențiali ofițeri contractuali au studiat la departament, specializându-se în 14 domenii militare.
Toți au urmat instrucția de bază. Fotografiile din taberele de antrenament arată mai mulți tineri îmbrăcați în camuflaj – unii dintre ei supraponderali – în echipament de luptă. Se chinuie pe stâlpi de cățărat și fac exerciții de tragere cu un pistol.
Oricine reușește să treacă peste instrucția de bază trece la un curs de tehnologie de spionaj.
Cursul este predat de adjunctul șefului Departamentului 4, locotenent-colonelul Kirill Stupakov.
Stupakov, născut în 1982, nu este doar un vânzător de teorii. Este un practician experimentat.
În 2022, conform unui alt document, a semnat un contract pe trei ani cu Unitatea GRU 45807.
Departamentul 4 are un interes deosebit pentru Statele Unite, în special când vine vorba de contracararea capacităților militare și de informații ale Americii.
Departamentul se ține, de asemenea, la curent cu tehnologia militară și peisajul în schimbare al războiului în secolul XXI.
Pe un diapozitiv PowerPoint de 54 de pagini, sunt enumerate diferite tipuri de drone, inclusiv drona americană „Switchblade 300”, drona de recunoaștere britanică „Black Hornet” și drona germană cu lansare verticală „Vector”.
Toate, nu întâmplător, sunt utilizate acum de Forțele Armate ale Ucrainei.
Studenții urmează, de asemenea, cursuri despre rețelele de calculatoare protejate ale Departamentului Apărării al Statelor Unite.
Învață cum să „exploateze vulnerabilitățile” folosind Metasploit, o platformă de securitate cibernetică open-source identificată în atacuri cibernetice recente împotriva site-urilor guvernamentale ucrainene.
Nu s-a menționat Departamentul 4 sau programa sa unică. „Aveți tot ce vă trebuie pentru a fi competitivi”, le-a spus Vladimir Putin studenților.
