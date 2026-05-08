Școala Hogwarts din „Harry Potter”, varianta GRU. Cursuri de spionaj la Moscova, sub acoperire universitară. Mai mulți absolvenți, plasați de FBI pe lista „Most Wanted”

O anchetă de proporții a fost demarată de The Insider, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi și Vsquare. Au fost obținute și analizate mii de documente de la Departamentul 4 al Centrului de Instruire Militară de la Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova.

Informațiile descriu modul în care GRU îi antrenează pe studenți în atacuri de hacking și tactici de dezinformare.

Unii dintre absolvenți servesc deja în Unitatea GRU 74455, responsabilă de atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina și Georgia – ceea ce constituie o crimă de război.

În timpul cursurilor, studenții sunt învățați să creeze viruși, videoclipuri folosind „manipulare, presiune și propagandă ascunsă” și alte abilități relevante pentru GRU.

și alte abilități relevante pentru GRU. Materialele de instruire se bazează pe experiența GRU acumulată în timpul conflictului cu Ucraina și nu numai.

GRU este Direcția Principală de Informații a Rusiei, Agenția de Informații Militare Externe a statului major al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

„Activități cibernetice criminale”

Tânărul subțire, cu părul scurt, blond închis, pare inofensiv în fotografia sa din seria „Most Wanted” de pe site-ul FBI.

Însă Vladislav Borovkov, membru al celei mai cunoscute unități de operațiuni secrete din Rusia, este acuzat de „activități cibernetice criminale”, în special de utilizarea de software rău intenționat pentru a dezactiva infrastructura critică în peste o duzină de țări occidentale.

Pentru orice informații care ar duce la aflarea locului unde se află Borovkov, FBI oferă o recompensă de 10 milioane dolari.

„Vladislav Evghenievici Borovkov, Denis Igorevici Denisenko, Iurii Fedorovich Denisov, Dmitri Iurii Goloșubov, Nikolai Aleksandrovich Korchagin și Amin Timovici Stigal sunt căutați pentru presupusa lor implicare în activități cibernetice criminale între decembrie 2020 și august 2024.

Cei cinci ofițeri de informații militare ruși și un civil, Stigal, ar fi conspirat în numele Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Federației Ruse (GRU) Unitatea 29155.

Ar fi vizat și compromis sisteme informatice , inclusiv sisteme guvernamentale ucrainene asociate infrastructurii critice, folosind malware-ul «WhisperGate».

, inclusiv sisteme guvernamentale ucrainene asociate infrastructurii critice, De asemenea, se presupune că bărbații sunt responsabili pentru vizarea și compromiterea infrastructurii critice în zeci de țări aliate occidentale.

Aceștia sunt acuzați pentru presupusul lor rol într-o conspirație de piraterie informatică menită să implementeze malware distructiv și să întreprindă alte acțiuni perturbatoare, în beneficiul strategic al Rusiei, prin acces neautorizat la computerele victimelor.

Mandate federale de arestare au fost emise pentru fiecare dintre bărbați la Tribunalul Districtual al Statelor Unite, Districtul Maryland, Baltimore, Maryland, pe 7 august 2024, după ce au fost acuzați de conspirație în vederea comiterii de intruziuni și daune informatice și conspirație pentru fraudă electronică”, se arată pe site-ul FBI.

„Celebra” unitate GRU 29155

Unitatea GRU 29155, gruparea de informații militare rusă din care face parte Borovkov, se află în spatele unora dintre cele mai îndrăznețe operațiuni cinetice desfășurate împotriva intereselor NATO în ultimii 15 ani.

A otrăvit transfugi și traficanți de arme.

A bombardat depozite de muniție și arme.

I-a convins pe talibani să ucidă forțele americane și ale coaliției din Afganistan.

Se presupune că a desfășurat atacuri energetice direcționate împotriva spionilor și diplomaților americani.

Le-ar fi provocat acestora incidente anormale de sănătate sau „Sindromul Havana”.

Borovkov nu are o biografie prea detaliată dincolo de ceea ce Departamentul de Justiție al SUA a inclus în rechizitoriul său.

Și-a început cariera profesională ca operativ cibernetic, imediat după terminarea facultății.

În cazul lui Borovkov, însă, învățământul superior a fost în sine un punct revelator în CV-ul său.

Școala pe care a urmat-o, Universitatea Bauman din Moscova, este un fel de Hogwarts din „Harry Potter” pentru spionii ruși.

Situată la aproximativ patru kilometri de Piața Roșie, monumentala clădire principală universității Bauman se întinde pe sute de metri de-a lungul malului râului Iauza, un mic afluent al râului Moscova, se arată în analiza The Insider.

„Instruire Specială”

The Insider – împreună cu Le Monde, Der Spiegel, TheGuardian, Delfi și VSquare – a analizat peste 2.000 de documente interne ale Universității Bauman.

Acestea oferă informații noi și aprofundate despre una dintre numeroasele școli de spionaj din Rusia.

Colecția include programe de studiu, contracte, materiale de propagandă, prezentări, fotografii de la cursuri și liste de studenți, absolvenți și profesori din anii 2022 – 2024.

Potrivit unui oficial al serviciilor secrete occidentale, colecția – divulgată printr-o sursă anonimă – echivalează cu un „anuar pentru agenții GRU care se alătură echipei”.

Încă de la fondarea sa în 1830, Universitatea Bauman a fost una dintre cele mai renumite universități tehnice din Rusia.

Este echivalentul MIT din SUA – cu accent pe informatică și o înscriere de peste 30.000 de studenți. „Curaj, voință, muncă, perseverență” este motto-ul său.

Cuibărită în cadrul programelor de studii transparente, de la inginerie mecanică la tehnologie aerospațială, se află o facultate secretă cu titlul deliberat lipsit de sens de Departamentul 4, cunoscut și sub numele de „Instruire Specială”. Aici, studenții sunt pregătiți să devină ofițeri, hackeri, sabotori pentru GRU.

Curs de 144 ore – setul complet de instrumente al hackerilor moderni

Potrivit The Insider, școala de spionaj este împărțită în trei „specializări militare”.

Una dintre ele, purtând codul 093400 și denumirea de „Serviciul Special de Informații” , este locul în care studenții de licență sunt învățați războiul informațional, recunoașterea electronică și competențe speciale legate de IT.

, este locul în care studenții de licență sunt învățați războiul informațional, recunoașterea electronică și competențe speciale legate de IT. GRU influențează direct programa cursului prin definirea cerințelor de calificare, aprobarea candidaților și aprobarea cheltuielilor academice.

Oricine urmează cursul „Apărare împotriva recunoașterii tehnice” învață — într-un total de 144 de ore pe parcursul a două semestre — setul complet de instrumente al hackerilor moderni.

Acesta include toate instrumentele digitale de spargere pentru spargerea serverelor străine, de la simple tentative de spearphishing la exploatarea vulnerabilităților IT cunoscute până la viruși troieni mai sofisticați.

Există, de asemenea, „teste de penetrare cu viruși”, adică exerciții de hacking. Modulul 6 este dedicat în întregime virușilor informatici, iar sarcina finală este programarea propriului malware personalizat.

Cel mai grav atac cibernetic din istorie, comis de o „echipă” GRU

Cel mai grav atac cibernetic din istorie a fost comis tot de o echipă GRU, ale cărei rânduri sunt formate din absolvenți notabili ai Departamentului 4.

În 2017, „NotPetya” (cunoscut și sub numele de „Sandworm”), lansat de Unitatea 74455, a afectat peste 160 de țări și a oprit operațiunile companiei daneze de transport maritim Maersk și ale gigantului farmaceutic american Merck.

Au fost afectate și computere ale spitalelor din Pennsylvania, cu un cost de aproape un miliard de dolari.

Printre alte victime ale atacului Sandworm s-au numărat:

Rețeaua electrică a Ucrainei

O serie de site-uri web și posturi de televiziune guvernamentale și private din Georgia

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice

Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 din Coreea de Sud

Campania politică a președintelui francez Emmanuel Macron

În 2024, un total de 1.563 de rezerviști și 429 de potențiali ofițeri contractuali au studiat la departament, specializându-se în 14 domenii militare.

Toți au urmat instrucția de bază. Fotografiile din taberele de antrenament arată mai mulți tineri îmbrăcați în camuflaj – unii dintre ei supraponderali – în echipament de luptă. Se chinuie pe stâlpi de cățărat și fac exerciții de tragere cu un pistol.

Curs de tehnologie de spionaj predat de locotenent-colonelul Kirill Stupakov, practician experimentat”

Oricine reușește să treacă peste instrucția de bază trece la un curs de tehnologie de spionaj.

Cursul este predat de adjunctul șefului Departamentului 4, locotenent-colonelul Kirill Stupakov.

Stupakov, născut în 1982, nu este doar un vânzător de teorii. Este un practician experimentat.

Înregistrările arată că a studiat tehnologia radio la o universitate militară din Cerepoveț, la aproximativ 300 de kilometri nord de Moscova.

Între 2004 și 2008, a fost înregistrat la o adresă atribuită Unității GRU 61230, specializată în inteligență prin semnale.

În anii următori, a lucrat la mai multe academii militare și lucrează la Centrul de Instruire Militară cel puțin din 2018.

În 2022, conform unui alt document, a semnat un contract pe trei ani cu Unitatea GRU 45807.

SUA, în centrul atenția la școala de spionaj a GRU

Departamentul 4 are un interes deosebit pentru Statele Unite, în special când vine vorba de contracararea capacităților militare și de informații ale Americii.

Lectorii săi îi învață pe tinerii cadre cum funcționează CIA, FBI și NSA.

O prelegere este dedicată în întregime echipamentului de teren utilizat de Armata SUA.

Departamentul se ține, de asemenea, la curent cu tehnologia militară și peisajul în schimbare al războiului în secolul XXI.

Pe un diapozitiv PowerPoint de 54 de pagini, sunt enumerate diferite tipuri de drone, inclusiv drona americană „Switchblade 300”, drona de recunoaștere britanică „Black Hornet” și drona germană cu lansare verticală „Vector”.

Toate, nu întâmplător, sunt utilizate acum de Forțele Armate ale Ucrainei.

Putin: „Aveți tot ce vă trebuie pentru a fi competitivi”

Studenții urmează, de asemenea, cursuri despre rețelele de calculatoare protejate ale Departamentului Apărării al Statelor Unite.

Învață cum să „exploateze vulnerabilitățile” folosind Metasploit, o platformă de securitate cibernetică open-source identificată în atacuri cibernetice recente împotriva site-urilor guvernamentale ucrainene.

În luna aprilie a anului 2025, Vladimir Putin a vizitat campusul Universității Bauman.

A salutat studenții și a discutat despre evoluțiile țării în tehnologiile cuantice și explorarea spațiului.

Nu s-a menționat Departamentul 4 sau programa sa unică. „Aveți tot ce vă trebuie pentru a fi competitivi”, le-a spus Vladimir Putin studenților.

RECOMANDAREA AUTORULUI: