O nouă lovitură pentru Trump. Noile taxe vamale de 10%, declarate ilegale de un tribunal american. Instanța: „Legea din 1974 nu justifică măsura”

Un tribunal federal din Statele Unite a decis că taxele vamale temporare de 10% impuse de președintele Donald Trump sunt ilegale, într-un verdict care lovește direct în una dintre politicile-cheie promovate de liderul de la Casa Albă după revenirea sa în funcție.

Un nou obstacol juridic major apare în calea strategiei economice promovate de Donald Trump, după ce un tribunal american specializat în comerț internațional a decis că suprataxele vamale generalizate de 10%, introduse în luna februarie, au fost impuse ilegal, potrivit The New York Times.

Decizia reprezintă o nouă lovitură pentru liderul de la Casa Albă, care a transformat taxele vamale într-un pilon central al politicii sale economice, prezentându-le drept un instrument de protejare a industriei americane și de reducere a dezechilibrelor comerciale ale Statelor Unite.

Verdictul a fost pronunțat de Tribunalul pentru Comerț Internațional, care a concluzionat că administrația americană nu putea folosi o lege din 1974, creată pentru reechilibrarea schimburilor comerciale, ca bază legală pentru impunerea unor taxe vamale aplicate în mod generalizat și nediscriminatoriu.

Printr-o decizie luată cu majoritate de voturi – doi judecători la unu – instanța a stabilit că suprataxa de 10% nu respectă cadrul legal american.

Consecințele sunt imediate pentru cele trei companii care au contestat măsura în instanță. Acestea nu vor mai fi obligate să plătească taxa suplimentară, iar guvernul federal trebuie să le restituie sumele deja încasate în ultimele două luni, împreună cu dobânda aferentă.

Precedent periculos pentru strategia comercială a Casei Albe

Deși hotărârea se aplică, pentru moment, doar reclamanților din acest dosar, efectul juridic poate fi mult mai amplu. Verdictul creează un precedent solid care ar putea deschide calea pentru un val de procese similare din partea altor companii afectate de noile taxe vamale.

Această evoluție riscă să slăbească unul dintre principalele instrumente economice folosite de Donald Trump în al doilea său mandat, mai ales într-un context în care liderul american a amenințat deja cu introducerea unor noi bariere comerciale.

