Sorin Grindeanu, despre problema PENSIILOR speciale: „Sper, în următoarele săptămâni, să ne apucăm și de această componentă”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat luni seară, la România TV, când se va tranșa problema pensiilor speciale, dar a vorbit și despre deficit.

„În setul de măsuri agreate la început, în această coaliție, e prevăzută și această chestiune legată de pensiile speciale… în aceste luni care vor veni, rapid, pentru că e vorba de justiție socială. Până la urmă, aceste lucruri creează revoltă, pe bună dreptate, în societate și aceste lucruri trebuie să fie corectate. Sunt absolut de acord și vom contribui cu tot ce putem să facem acest act normativ. Suntem de acord cu toții, aici nu există nuanțe. Nu e vorba de lipsă de curaj. Eu sper ca, în următoarele săptămâni, să ne apucăm și de această componentă.

(…) O fi de deficit, dar veniturile românilor, pensiile și salariile au crescut. S-au construit și se construiesc în România autostrăzi, drumuri expres, cum nu s-au construit în 30 de ani. În momentul în care am lăsat mandatul de la Ministerul Transporturilor, erau în lucru 800 km de autostrăzi. Această rețea decentă de autostrăzi și drumuri expres în România trebuia să fie gata cu decenii în urmă, gata, Noi am plecat cu un mare minus, de abia acum, de doi-3 ani am pornit să facem aceste drumuri de mare viteză în România. N-are PSD-ul de ce să regrete că a făcut autostrăzi, că a făcut investiții, că au reînceput să să se construiască spitale, că s-au mărit pensiile și salariile și, da, s-a ajuns – datorită acestor investiții care s-au apropiat la 8% din PIB – să avem acest deficit. Dar să știți că toate țările din Uniunea Europeană dezvoltate în perioada în care au construit au avut acest deficit excesiv”, a precizat Sorin Grindeanu.