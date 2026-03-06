Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, și-a exprimat vineri opțiunea pentru ieșirea PSD de la guvernare după adoptarea bugetului de stat în Parlament.

Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns pe pagina sa de Facebook unui internaut care a întrebat-o: „De ce stați cu ei la guvernare și de ce îi lăsați să vă încalece în ultimul hal?”.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota. Că țara are nevoie de buget, oricât de prost ar fi. Se rectifică după”, a precizat ea.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a făcut sâmbătă, 28 februarie, noi apropouri cu privire la o ieșire a social-democraților de la guvernare. El afirma că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție, și că este momentul să se evalueze „ce a mers bine și ce a mers prost” în cele nouă luni de guvernare.

„Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Acesta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi 9 luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele 9 luni”, a declarat Grindeanu.

Referendum pentru rămânerea la guvernare

Anterior, Sorin Grindeanu anunța că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (…) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu pentru G4Media.

„Nu poate să existe un guvern minoritar”

Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu, a declarat recent că social-democraţii nu vor susţine un guvern minoritar şi consideră că un astfel de guvern nu poate funcţiona.

Liderul CJ Olt a calificat posibilitatea unui guvern minoritar drept „scenarii absurde”, iar discuţiile pe această temă „instrumente de marketing”.

„Nu poate să existe un guvern minoritar, ştiţi foarte bine acest lucru. (…) Ştiţi foarte bine că un guvern minoritar nu poate să funcţioneze, cu siguranţă noi nu vom susţine, în condiţiile în care se va încerca determinarea ieşirii noastre de la guvernare, nu vom susţine un guvern minoritar. Deci, ca atare, o nouă majoritate va însemna ca PNL-USR să se asocieze cu AUR”, a spus Marius Oprescu, citat de Agerpres.

