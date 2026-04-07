Ciucu: PSD-iștii sunt debusolați / Îl atacă aiurea pe Bolojan / Nu au răbdare să vină rotativa / PSD e decuplat de la realitate

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a taxat dur strategia PSD de a destabiliza guvernarea. Edilul a criticat și campania de atacuri pe care social-democrații au îndreptat-o spre Ilie Bolojan.
Referitor la faptul că PSD organizează un referendum intern pentru a decide dacă rămân sau pleacă de la guvernare, Ciprian Ciucu a fost întrebat cum se văd aceste demersuri social-democrate din perspectiva liberală.
„Prost. Sunt debusolați, nu-și găsesc ritmul. S-au apucat să-l atace pe Ilie Bolojan complet aiurea. Într-o perioadă în care țara are nevoie de stabilitate, ei vin și o zgâlțâie și mai tare. Nu înțeleg care sunt motivele, ei și-au inventat motivele. Nu au răbdare să le vină rotativa, altfel nu înțeleg ce mize au și de ce fac asta.”
Ciprian Ciucu vede demersul social-democraților drept o eroare strategică într-un moment în care România are nevoie de liniște administrativă.
„Toată lumea este preocupată de cu totul altceva, numai PSD se apucă să facă turnee prin țară. PSD este foarte decuplat de la realitate. Pe ei nu-i interesează, ei au probleme cu Bolojan.”