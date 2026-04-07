Ciucu: PSD-iștii sunt debusolați / Îl atacă aiurea pe Bolojan / Nu au răbdare să vină rotativa / PSD e decuplat de la realitate

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a taxat dur strategia PSD de a destabiliza guvernarea. Edilul a criticat și campania de atacuri pe care social-democrații au îndreptat-o spre Ilie Bolojan.

„Sunt debusolați și inventează motive”

Referitor la faptul că PSD organizează un referendum intern pentru a decide dacă rămân sau pleacă de la guvernare, Ciprian Ciucu a fost întrebat cum se văd aceste demersuri social-democrate din perspectiva liberală.

„Prost. Sunt debusolați, nu-și găsesc ritmul. S-au apucat să-l atace pe Ilie Bolojan complet aiurea. Într-o perioadă în care țara are nevoie de stabilitate, ei vin și o zgâlțâie și mai tare. Nu înțeleg care sunt motivele, ei și-au inventat motivele. Nu au răbdare să le vină rotativa, altfel nu înțeleg ce mize au și de ce fac asta.”

„Ei au probleme cu Bolojan”

Ciprian Ciucu vede demersul social-democraților drept o eroare strategică într-un moment în care România are nevoie de liniște administrativă.