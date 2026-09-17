Autostrada Moldovei A7 se construiește în ritm alert. Câți kilometri vor mai fi gata în 2026

Lucrările la Autostrada A7 Bacău–Pașcani au depășit pragul de 60% pe ansamblul celor trei loturi, iar constructorul român UMB a mobilizat aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunță că obiectivul pentru 2026 este deschiderea a cel puțin 49 de kilometri noi, între Bacău și Mircești. Pentru ultima porțiune, până la Pașcani, termenul va depinde de rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de siguranță și monitorizare.

Șantierul Autostrăzii Moldovei continuă să avanseze spre nord. Tronsonul Bacău–Pașcani are aproximativ 77 de kilometri și este împărțit în trei loturi, toate construite de grupul UMB, relatează bacau.net.

Unul dintre punctele în care lucrările au avansat semnificativ este în județul Bacău, la Filipești, unde se construiește pasajul peste calea ferată și DN2, precum și nodul rutier din apropiere.

„Constructorul român UMB înregistrează un avans considerabil al lucrărilor la pasajul peste CF și DN2 de la Filipești, Bacău, și la nodul rutier din proximitate”, a transmis Cristian Pistol.

Asfalt pe o mare parte din cei 77 de kilometri

În zona Roman, constructorul lucrează la nodurile Roman Sud, Roman Vest și Roman Nord. Sunt executate bretelele prin care viitoarea autostradă va fi conectată la rețeaua rutieră existentă. În paralel se lucrează la structurile de pe traseu: sunt executate elevații, sunt montate grinzi și sunt turnate plăci de suprabetonare. Pe o mare parte din traseul de aproximativ 77 de kilometri a fost deja așternut asfalt.

„Stadiul fizic general pe cele trei loturi depășește 60%, iar constructorul este mobilizat, între Bacău și Pașcani, cu aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje”, a precizat șeful CNAIR.

Cel puțin 49 km de autostradă, deschiși în 2026

Planul anunțat de CNAIR prevede ca în cursul acestui an să fie deschiși circulației cel puțin 49 de kilometri noi între Bacău și Mircești. Pentru ultimul sector, Mircești–Pașcani, CNAIR evită însă spună o dată exactă de inaugurare. Deschiderea va depinde de finalizarea lucrărilor și, în special, de testarea echipamentelor de siguranță și monitorizare instalate pe autostradă.

„Deschiderea lotului Mircești-Pașcani depinde de finalizarea și de rezultatul testelor complexe la echipamentele de siguranță și monitorizare, așa cum am precizat încă de la începutul anului. Deschidem când fiecare kilometru este verificat, nu când e bifat în calendar”, a transmis Cristian Pistol.