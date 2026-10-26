Sorin Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială / Ce se întâmplă cu taxele din 2027

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că partidul propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială. De asemenea, liderul social-democrat precizează că taxele pentru populație și companiile românești nu vor fi majorate în 2027.

„Am intrat la guvernare pentru a rezolva problemele românilor. Alții care au distrus economia și au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde față de 2025 văd că se cred acum speakeri motivaționali. Este alegerea lor, dar să nu uite că au VOTAT Guvernul.

Nu voi face greșeala de a ne pierde în conflicte politice. Avem de rezolvat multe probleme concrete după un an și jumătate de austeritate și guvernare cu barda.

Trebuie să dăm din nou speranță și încredere oamenilor și economia că va fi mai bine.

Am ales o cale de mijloc. PSD va fi factorul de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care sărăcește populația și blochează economia.

Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești.

De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești NU vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate.

În ședința de astăzi a Biroului Permanent Național, am discutat prioritățile atât în ceea ce privește reforma statului, cât și în ceea ce privește relansarea economică.

Spre deosebire de domnul Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face. Și cred că lumea nu mai are răbdare cu dezbateri interminabile.

De aceea, voi propune premierului Niculescu două lucruri:

1. Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD – coordonatorul acestei reforme va fi dl Dragoș Benea.

2. Angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD – coordonatorul acestei reforme va fi dl Marian Neacșu.

Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp- până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027.

Mai mult, în ședința de astăzi am cerut fiecărui ministru să prezinte modul în care se va face schimbarea de paradigmă pe care am cerut-o, cu cele două mari obiective: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și clasei de mijloc.

Am cerut fiecărui ministru să aibă o Unitate de Politici Publice, cu cei mai buni oameni din ministere care să monitorizeze permanent implementarea programului de guvernare, să propună noi măsuri de politici publice, să aibă impact și să țină deschis dialogul cu patronatele și sindicatele și să cunoască ce au făcut celelalte țări din UE.

Iar pe termen scurt, săptămâna aceasta, fiecare ministru are de rezolvat din urgențele lăsate în urmă de fostul Guvern: asigurarea banilor necesari pentru UPU și Ambulanță, despăgubirile pentru secetă și reluarea exportului de ovine, salvarea a cât mai mulți bani din PNRR sau pregătirea inaugurării unui nou tronson de autostradă pe Pitești-Sibiu.

Vom face analize lunare asupra implementării măsurilor din Programul de Guvernare.

Din poziția mea de Președinte al Camerei Deputaților și Președinte PSD voi lucra umăr la umăr cu Premierul și cu echipa de miniștri. Trebuie să cooperăm pentru ca lucrurile să se schimbe rapid, de la austeritate oarbă la dezvoltare.

Dar, înainte de a repara, trebuie să știm exact care este linia de start.

De aceea, PSD cere prezentarea publică cât mai rapidă a situației reale a finanțelor țării. Nu ca să ne plângem de o „grea moștenire”, așa cum a făcut Ilie Bolojan când a venit premier, ci ca să facem curățenie după austeritate și să știm exact de unde pornim.

Și aici există o întrebare la care domnul Bolojan trebuie să răspundă.

După ce a chinuit românii și economia cu taxele, cum a ajuns România să înregistreze cel mai mare deficit guvernamental din Uniunea Europeană?

Datele arată o diferență de peste 30 de miliarde de lei între deficitul calculat în sistem cash și cel raportat potrivit metodologiei europene ESA pentru primul semestru.

Vrem publicarea cât mai rapidă a situației detaliate a facturilor neachitate, a datoriilor amânate, a rambursărilor de TVA restante și a tuturor obligațiilor care trebuie plătite.

Trebuie să avem cât mai repede linia de plecare, ca să putem adopta cât mai rapid toate măsurile necesare de redresare.

Dl Bolojan aparține trecutului. Iar trecutul trebuie să răspundă pentru rezultatele sale.

PSD privește înainte. Cu reforme adevărate, cheltuieli publice controlate, investiții și măsuri care să susțină economia și nivelul de trai.

România nu mai are nevoie de lecții despre sacrificiu. Are nevoie de rezultate”, a declarat Grindeanu.