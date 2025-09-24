Sorin Grindeanu, sătul de amenințările lui Bolojan în privința demisiei: „Nu e o tactică care să ne impresioneze, nu asta așteaptă românii”

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că PSD nu a intrat în coaliției pentru a genera instabilitate și pentru a schimba guverne după trei luni.

„Noi nu am intrat în această coaliție ca să producem instabilitate să schimbăm guverne după 3 luni și să dăm jos primul-ministru. Săptămâna aceasta s-au întâmplat lucruri bune la propunerea noastră: s-au plafonat alimentele la alimentele de bază.

Noi i-am cerut să fie semnată autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani și pentru celelalte hidrocentrale să existe un OUG prin care să fie scutite de aceste proceduri.

O hidrocentrală de la Răstolnița care e în stadiu de 75%, poate produce energie ieftină, și unde acum e oprită construcția, pentru că e un culoar pentru popândăi. Azi i-am cerut primului-ministru să se implice.”

„Această abordare „ne dăm demisiile” ne este bună și văd că premierul și-a nuanțat poziția. Oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții”, a mai adăugat liderul PSD.

În ceea ce privește reforma administrației, Sorin Grindeanu a precizat:

„Reforma nu înseamnă concediere. România are nevoie de o reformă a administrației locale, dar și a administrației centrale. Viziunea noastră versus ceea ce susține primul-ministru. Da suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile.

Dacă vorbim de bunuri, serviciile în cadrul primăriilor, dacă facem reduceri la acest capitol, la nivel național, putem ajunge la o economie de 2 miliarde aproape dublu față de ceea ce a propus llie Bolojan”