Sorin Grindeanu: „Susținerea economiei va fi inclusă în pachetul doi, valul doi”

Sorin Grindeanu anunță pachetul de măsuri agreat politic de Coliție în pachetul doi al Guvernului Bolojan. Consiliile de administrație din companiile de stat vor fi drastic reduse, o dată cu cuantumul indemnizațiilor. De asemenea, se va pune accent pe taxarea multinaționalelor, bănci sau alte entități comerciale. Băieții deștepti din energie nu vor fi nici ei uitați.

Limitarea participării în consiliile de administrație și indemnizație vor fi reduse, confirmă Grindeanu.

Sunt companii care nu consumă nimic din România, subliniază președintele interimar PSD.

Salarii plimbate prin paradisuri fiscale, este o altă temă pusă pe masă de Grindeanu.

Băieților deștepți din energie li se pregătește ceva, promite social-democratul.

Asta doua poveste. A treia, o chestiune care de ani de zile a rămas așa, cumva în aer, sunt acești băieți deștepți din energie care, indiferent de guvern, cel puțin în ultimii 15 ani, 20 de ani au supraviețuit poate mai bine și au făcut profituri uriașe. Și am ajuns în acest moment și am cerut ministrului Bogdan Ivan să vină cu o reglementare. Am ajuns în acest moment o țară care totuși are potențial energetic, să aibă una din cele mai scumpe energii din euro.