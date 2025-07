Grindeanu, „jignit” de acuzațiile că s-au cheltuit 65 mld. lei din fondul de rezervă: „A fost o decizie politică”

„Eu nu cred că o asemenea acuzație nu poate fi crezută de un om normal”, spune Sorin Grindeanu despre informațiile potrivit cărora Guvernul Ciolacu a cheltuit 65 miliarde lei din fondul de rezervă al prim-ministrului, în anul 2024.

Acesta mărturisește că se simte „jignit” de aceste acuzații, în calitate de fost membru al Cabinetului Ciolacu.

Fostul ministru al Transporturilor subliniază că folosirea fondului de rezervă a fost „o decizie politică”, întrucât „părea o soluție mai bună de a ține sub control cheltuielile”. Mai mult decât atât, propunerile au venit de la Ministerul Finanțelor, potrivit liderului PSD, care, la vremea aceea apartinea Partidului Național Liberal.

„Toate acele propuneri de a folosi acel fond de rezervă au venit de la ministrul de Finanțe. Va ieși și Marcel Ciolacu că nu are nimic să ascundă. Nu a furat acei bani. S-au mărit pensii, s-au făcut autostrăzi, s-au făcut spitale. Am cerut șapte miliarde în plus pentru a finanța în continuare construirea de autostrăzi în România. A fost o decizie politică ce părea o soluție mai bună de a ține sub control aceste cheltuieli. M-am simțit jignit ca membru al acestui guvern când au apărut conversațiile pe surse din care părea că am luat acei bani în mod fraudulos. Scăparea pe surse a documentelor care arată că ministrul de Finanțe s-a opus e deranjantă și îi rog pe cei care o fac să se oprească”, explică liderul PSD.