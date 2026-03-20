Sorin Grindeanu vrea rezolvată problema carburanţilor imediat după şedinţa de buget: „Mă aştept ca Guvernul să se ocupe de acest lucru”

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, vrea ca problema preţului carburanţilor să fie rezolvată imediat, chiar după ce se va încheia votul pe buget.

Întrebat de jurnalişti, în drum spre şedinţa plenului reunit de vineri, pe marginea dezbaterilor şi votului final pe buget, preşedintele Camerei Deputaţilor

Mă aştept ca, după votarea acestui buget, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru. Şi din punct de vedere al Ministerului Energiei, şi din punct de vedere al Ministerului Agriculturii pentru că acestea sunt lucrurile importante care se întâmplă, dincolo de circurile din Parlament pe care le vedem că se întâmplă în fiecare zi.

Grindeanu a adăugat şi faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat deja câteva măsuri, însă este timpul ca şi Guvernul să găsească soluţii pentru reducă impactul creşterii preţului la carburant.

