Radu Miruţă nu-şi mai încape în cămaşă. După blugii de la Berlin, a trecut la tricou, în plenul reunit al Parlamentului

Pe Radu Miruţă au început să-l strângă şi cămăşile de când ocupă funcţia de ministru al Apărării. După ce a devenit subiect de discuţii în urma faptului că s-a prezentat în blugi la o întâlnire oficială la Berlin, în calitate de reprezentant al României prezent la negocieri cu oficiali germani, acesta recidivează în Parlamentul României.

Plecat în delegaţie oficială la Berlin, în ianuarie 2026, alături de premierul Ilie Bolojan şi de şeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca, şeful de la Apărare, Radu Miruţă, a dus cu sine, la întâlnirea oficială, noul brand de ţară al României. Este vorba despre o pereche de jeans pe care i-a îmbrăcat cu mândrie şi i-a asortat la o cămaşă fără cravată şi descheiată la nasturele de sus.

De data aceasta, la dezbaterile de joi seara, pe buget, din Parlamentul României, ministrul Apărării a tras pe el repede un tricou şi s-a prezentat la plen.

În imagini se poate vedea cum ministrul Miruţă nu-şi mai încape în cămaşă din cauza unei protuberanţe pe partea din faţă, semn că s-a mai rotunjit de când se mută de la un minister la altul.

Probabil, din acest motiv a şi îmbrăcat acel tricou larg şi alb în loc să apeleze la dress code-ul clasic format din costum, cămaşă şi cravată.

Nu ştim dacă este vorba despre acelaşi tricou, sau are mai multe la fel, cert este că Miruţă s-a prezentat îmbrăcat la fel şi la Comisia de Buget-Finanţe de zilele trecute.

