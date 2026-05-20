Șoșoacă susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România. Cine este Dumitru Manea, cu care Șoșoacă rupea steagul UE

Partidul S.O.S. România anunță că Administrația Prezidențială a contactat formațiunea pentru o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, programată pentru 21 mai 2026, în contextul discuțiilor privind formarea viitorului Executiv. Formațiunea condusă de Diana Șoșoacă afirmă că senatorul Dumitru Manea, cunoscut și sub numele de Miron Manega, ar fi fost întrebat despre posibilitatea de a conduce Guvernul.

Senatorul ar fi fost sunat din partea lui Nicușor Dan de către Cotroceni. Șoșoacă afirmă că Manea ar fi fost întrebat dacă vrea să conducă Guvernul.

„Bună ziua, d-le Senator. Nu am reușit să o contactăm pe doamna Președinte Diana Iovanovici-Șoșoacă, astfel că vă anunțăm pe dumneavoastră direct cu privire la faptul că ne-am aplecat mai mult asupra celor discutate cu delegația S.O.S ROMÂNIA, și ne gândeam dacă nu ați vrea să discutăm cu privire la posibilitatea ca dumneavoastră să conduceți Guvernul României, mai ales că aveți un program de guvernare foarte apreciat de români? Credem că ar fi oportun să ne vedem mâine, după consultările cu grupurile nou formate din Parlament și neafiliați”, este mesajul pe care partidul susține că l-ar fi primit senatorul Dumitru Manea.

Nicuşor Dan convoacă noi consultări joi, la Palatul Cotroceni

La finalul primei runde de consultări de la Cotroceni, de luni, Nicuşor Dan a transmis un comunicat în care anunţa că discuțiile vor continua până la conturarea unei majorități „solide, pro-occidentale”, capabile să susțină un nou Guvern. Șeful statului nu a anunțat desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, semn că negocierile nu au dus, în această etapă, la o soluție politică clară.

