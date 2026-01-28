Prima pagină » Actualitate » Soția lui Nick de la N&D a vrut să divorțeze de artist. ”Ne certam toată ziua”

Soția lui Nick de la N&D a vrut să divorțeze de artist. ”Ne certam toată ziua”

28 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Soția lui Nick de la N&D a vrut să divorțeze de artist. ”Ne certam toată ziua”
Soția lui Nick de la N&D a vrut să divorțeze de artist

Cătălina, soția lui Nick de la trupa N&D, a dezvăluit că a existat o perioadă când a vrut să se separe de artist. ”Ne certam toată ziua”, a spus aceasta.

Nick, pe numele său real, Nicolae Marin, a făcut parte din trupa N&D în urmă cu ani, unde a cântat alături de Delia.

În plan personal, artistul este căsătorit cu Cătălina. Nick esta tatăl unei fete care se numește Andreea.

Nick și Cătălina sunt împreună de 33 de ani. Au participat împreună în ediția din acest an a show-ului ”Power Couple.

Cei doi au fost prezenți de curând în platoul emisiunii ”Spynews TV”, de la Antena Stars. Cătălina a fost întrebată dacă a avut vreodată intenția de a se separa de cel care îi este partener de viață.

Soția lui Nick de la N&D a vrut să divorțeze de artist. ”Nu a existat un motiv real. Așa mi s-a părut mie că trebuie să îl mai ațâț așa”

”A fost o perioadă în care băgam divorț în fiecare zi. De la chestii foarte mici. Ne certam toată ziua. Am avut eu o perioadă în care nu știu de ce spuneam așa. Nu a existat un motiv real. Așa mi s-a părut mie că trebuie să îl mai ațâț așa”, a mărturisit Cătălina.

”La un moment dat, mi-a zis NiCK că se duce în univers și asta se va întâmpla și m-am speriat foarte tare și nu am mai zis”, a mai spus partenera de viață a lui Nick.

