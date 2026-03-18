Declarație falsă a ministrului Educației. Cum contrazice Mihai Dimian legea în vigoare privind orele învățătorilor

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a generat un val de reacții în mediul online după o serie de afirmații care intră în coliziune directă cu prevederile Legii Învățământului. Acesta a susținut că norma didactică a învățătorilor include și orele de sport sau religie, deși legislația actuală atribuie aceste ore exclusiv profesorilor de specialitate.

„Stimați comentatori, în norma de la învăţământul primar sunt incluse şi orele de educație fizică și sport și ora de religie, care sunt susținute de alți profesori. Vă mulțumesc pentru atenția acordată”.

Contrar declarațiilor ministrului, Legea nr. 198/2023 stabilește clar că postul unui învățător este definit prin „clasa de elevi”, în timp ce educația fizică sau religia sunt predate de cadre didactice calificate separat. Această distincție este esențială pentru calculul corect al salariilor și al timpului petrecut la catedră.

Aceasta este a doua intervenție a ministrului din ultimele zile pe tema numărului de ore din învățământul primar.

În sistemul de învățământ există o stare acută de tensiune din cauza „Legii Bolojan” care a crescut volumul de muncă al învățătorilor prin introducerea a două ore săptămânale de activități remediale. În același timp, sindicatele din Educație amenință în mod constant cu proteste și încurajează cadrele didactice la boicotarea simulărilor pentru Bacalaureat.

