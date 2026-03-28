Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, în cadrul unui interviu, că fenomenul șpăgii în spitale încă există.

„Da, este un fenomen şi nu-l voi ascunde (șpaga în spitale -n.r.). Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii care fac asta şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală. Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a declarat Alexandru Rogobete la Prima TV, citat de News.ro.

Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist

Alexandru Rogobete a mai declarat, sâmbătă, că în România curentul antivaccinist este la cote extrem de mari. Este vorba îndeosebi de un curent care se dezvoltă pe rețelele de socializare, despre care Rogobete spune că este la „cote maximale”.

„Din păcate, da, este la cote maximale încă (curentul antivaccinist – n.r.), în special în reţelele de socializare, unde există aceste grupări antivacciniste, antimedicină în general, antitratamente moderne, care dezinformează. Noi raportăm periodic când apar cazuri care ajung la noi. Când spun la noi mă refer la Ministerul Sănătăţii. Le raportăm, ele au fost o mare parte din ele date jos, blocate”, a mai declarat Alexandru Rogobete.