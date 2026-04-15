Specialiștii au descoperit o nouă alergie, aceea la muncă. Cum se manifestă și de ce apare

Specialiștii au descoperit o nouă alergie, aceea la muncă. Cum se manifestă și de ce apare

Alergia la muncă există. Medicii explică modul în care apare, cum se manifestă și ce se poate face pentru a evita problemele, relatează Mediafax.

De ce apare alergia la muncă, cum se manifestă și ce se poate face

Alergia la muncă există și deși este ciudată și greu de dovedit a fost recunoscută de organizații medicale precum Serviciul Național Medical (NHS) din Marea Britanie, potrivit publicației Hello Magazine. Aceasta se manifestă în diferite forme. Unii tușesc și strănută, alții au mâncărimi, dar există și pacienți cu amețeli. Condiția este ca simptomele să apară la puțin timp după ce pacientul ajunge la birou și să dispară dacă respectivul părăsește clădirea. Nu este o coincidență și se numește „sindromul clădirii bolnave”.

„Sindromul clădirii bolnave (SBS) este numele dat unei serii de simptome pe care le puteți dezvolta într-o anumită clădire, care continuă să se agraveze cu cât stați mai mult timp în clădire și se ameliorează odată ce plecați. Printre simptomele posibile se numără durerile de cap, nasul înfundat, pielea uscată, ochii sau gâtul uscat și inflamat, tusea, erupțiile cutanate, oboseala sau dificultățile de concentrare”, a explicat medicul Kathryn Basford.

Simptomele neplăcute apar din cauza ventilației deficitare, a mucegaiului, a prafului, a lipsei luminii solare și a substanțelor chimice din clădire. Femeile sunt mai predispuse să se „îmbolnăvească” la muncă decât bărbații.

Problema poate fi combătută printr-o ventilare mai eficientă, prin pauze mai dese și printr-o lumină mai puternică.

Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit legătura dintre durere și depresie

Cele mai noi

Trimite acest link pe