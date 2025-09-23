Specie rară, descoperită în Marea Neagră. Se înmulțește rapid și are un PREȚ de 100 de dolari pe piața din Statele Unite

Ecosistemul Mării Negre trece prin schimbări accelerate, iar cercetătorii atrag atenția unui fapt interesant. Se pare că, în timp ce populația de scrumbie de Dunăre scade vizibil, o altă specie invazivă se înmulțește rapid.

Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanța explică faptul că, din cauza temperaturilor scăzute din timpul migrației și a nivelului scăzut al Dunării, sunt tot mai puține scrumbii și de dimensiuni reduse.

Ce specie rară a fost descoperită în Marea Neagră

„Acest fenomen se datorează în principal temperaturilor foarte scăzute în perioada de început de migraţie, ianuarie-martie, cât şi în perioada de mai şi iunie. Un alt efect – nivelul Dunării foarte scăzut, care înfluenţează foarte mult migraţia”, afirmă George Ţiganov, cercetător ştiinţific.

Cu alte cuvinte, dacă acest fenomen continuă, scrumbia de Dunăre riscă să devină o raritate.

În schimb, pescarii constată o prezență tot mai mare a crabului albastru, adus accidental în Marea Neagră prin apa de balast a navelor.

Originar din teritoriile nord-americane, crustaceul este considerat o delicatesă în Statele Unite. Acolo, preparatele pe bază de carne de crab albastru se vând și cu 100 de dolari porția, potrivit Antena 3.

„Este o specie nord-americană folosită foarte mult în crescătorii, care probabil că va avea o importanţă cumva şi la noi într-o bună zi. Este un crab foarte mare, de altfel gustos şi din ce în ce mai numeros”, spune dr. Adrian Bâlbă, specialist în științe biologice.

Totuși, vestea aceasta nu este chiar atât de bună: crabul albastru este un prădător agresiv, capabil să distrugă scoicile de mică adâncime, inclusiv pe cele protejate prin lege, și să pună presiune pe resursele de pești mici și moluște locale.

„Dacă se va stabili şi va deveni o populaţie mai însemnată decât în prezent, va distruge tot ce înseamnă scoici de mică adâncime, unele chiar protejate. Trebuie luate măsuri de managment”, a declarat biologul Victor Niţă.

