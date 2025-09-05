Prima pagină » Actualitate » ALERTĂ la Marea Neagră. Un grup de drone suspecte au fost detectate în apropiere de Sulina

Bianca Dogaru
05 sept. 2025, 13:33, Actualitate
Minsterul Apărării Naționale anunță că sistemele radar au identificat, joi seara, un grup de drone la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate în aer pentru monitorizare. 

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina”, a transmis vineri MApN.

La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut.

După misiunea de supraveghere, avioanele germane s-au întors la Baza 57 Aeriană. Forțele Aeriene Germane participă timp de patru luni, cu cinci aeronave de luptă, la misiunea NATO de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

