Premierul Italiei, Giorgia Meloni, pesimistă pentru 2026: 2025 a fost dificil, dar anul viitor va fi cu mult mai rău!

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a generat numeroase reacții în presă după discursul său de final de an, în care a lansat o predicție pesimistă și avertismente sumbre în prag de sărbători. Discursul face parte dintr-o tradiție anuală în care liderul Italiei transmite, de obicei, un mesaj de speranță națiunii.

Într-un contrast puternic cu retorica optimistă din anii precedenți, prim-ministrul Italiei le-a transmis colaboratorilor săi de la Palazzo Chigi să se odihnească bine în vacanță deoarece „2026 va fi mult mai rău” decât 2025. Această previziune „brutală” a fost interpretată ca un gest care strică atmosfera festivă.

„Sfârșitul anului 2025 a fost dificil pentru noi toți. Nu vă faceți griji, pentru că anul viitor va fi mult mai rău”, a spus Meloni, conform publicației italiene Ansa. „Așadar, odihniți-vă cum se cuvine în aceste sărbători, pentru că trebuie să continuăm să oferim răspunsuri acestei națiuni extraordinare”, a continuat Meloni.

2026 va fi un an și mai greu decât 2025

Giorgia Meloni a avertizat că anul viitor va fi mult mai greu din cauza incertitudinilor globale, sfârșitul fondurilor PNRR și a instabilității economice. Comentariile acesteia au venit în timp ce guvernul italian se pregătește să dezbată extinderea vânzărilor de arme către Ucraina în ultima ședință de cabinet a anului.

Mai mult, deși guvernul italian a încercat să mențină disciplina bugetară cerută de Uniunea Europeană, Italia se confruntă cu o datorie publică uriașă, prognozată să atingă 137,4% din PIB în 2026. Pentru a atinge ținta de deficit de 2,8%, sunt anticipate noi măsuri de austeritate și creșteri de taxe.

O schimbare de discurs față de anii precedenți

Discursul ei a părut, de asemenea, să marcheze o schimbare drastică față de retorica mai optimistă a lui Meloni din ultimii doi ani, perioadă în care s-a poziționat ca o punte pragmatică între SUA și Uniunea Europeană. Anul trecut, Meloni le-a urat „Crăciun fericit” celor care „nu pot fi alături de familiile lor” în timpul sărbătorilor, inclusiv lucrătorilor din domeniul serviciilor esențiale, cum ar fi forțele armate, poliția, medicii și asistentele medicale.

