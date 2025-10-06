Prima pagină » Actualitate » Spectrul DEMITERII o pândește pe Ursula von der Leyen. „Doamna de fier” de la Bruxelles se confruntă, în premieră, cu DOUĂ moțiuni de cenzură

06 oct. 2025, 13:38, Actualitate
Șefa Comisiei Europene are de trecut un test de foc săptămâna aceasta. Ursula von der Leyen se confruntă, în premieră, cu două moțiuni de cenzură depuse împotriva ei de două grupări politice din Parlamentul European aflate la polul opus. 

Astfel, două grupuri politice, „Patrioţi pentru Europa” şi grupul Stângii, au depus moţiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, imediat după ce Ursula von der Leyen a rostit discursul anual privind starea UE.

AUR va vota pentru demiterea șefei Comisiei Europene

Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, a declarat că reprezentanții formațiunii politice vor vota pentru demiterea Ursulei von der Leyen din funcția de președinte al Comisiei Europene. Actuala conducere executivă a UE este decredibilizată și la o cotă de popularitate extrem de scăzută, atrage atenția Axinia. Mai mult, din cauza politicilor publice pro-ciclice, Europa se află într-un proces de pierdere acută de competitivitate.

„Vom vota orice moțiune de cenzură care duce la îndepărtarea Ursulei von der Leyen de la conducerea UE. Vorbim de un lider politic consumat, care și-a dat deja măsura incompetenței, dovadă în acest sens fiind situația precară a economiei europene. În plus, proiectul de Buget al UE pentru 2028 – 2034 este dezavantajos pentru țara noastră, alocările bugetare fiind insuficiente și, raportate la inflație, mult mai mici decât exercițiul bugetar actual. Nici planul de înarmare a Europei prin care Comisia ar urma să primească puteri discreționare, așa cum s-a întâmplat și cu achiziția de vaccinuri în pandemie, nu poate fi acceptat. (…)

Alegerile de anul acesta din România, Polonia, Cehia și chiar cele din Irlanda și Portugalia arată o tendință clară a cetățenilor europeni de a alege soluții clare de dreapta, lăsând în urmă agenda progresistă care a făcut atât de mult rău Europei”, a declarat Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

Moțiunea intentată în luna iulie de avocatul Gheorghe Piperea

În plus, proiectul privind cadrul bugetal multianual 2028 – 2034 este dezavantajos pentru România, mai susțin reprezentanții AUR. Partidul, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), evidențiază faptul că europarlamentarii săi (Gheorghe Piperea – foto, Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu) sunt primii care au inițiat o moțiune de cenzură împotriva actualei Comisii Europene, lucru care nu se mai întâmplase de 10 ani la nivelul Parlamentului European.

Avocatul Gheorghe Piperea avertizează: Producătorii de vaccin anti-COVID vor putea fi daţi în judecată în baza legilor în vigoare în România. Sursa: MEDIAFAX FOTO

Avocatul Gheorghe Piperea /FOTO: MEDIAFAX FOTO – Andreea Alexandru

Parlamentul European are pe agenda de săptămâna aceasta două noi moţiuni de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cele două texte vor fi dezbătute de eurodeputați luni (6 octombrie) și votate joi (9 octombrie).

